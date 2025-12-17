Statybos inspekcija nenustatė pažeidimų rekonstruojant prekybos centrą „Mada“

Jo teigimu, patikrinimas buvo atliktas gavus dalies garažų bendrijos narių skundą baiminantis, jog darbai atliekami neteisėtai, kelia riziką jų požeminiams garažams bei turtui, riboja patekimą į patalpas.
„Patikrinimo metu buvo įvertintos pareiškėjų (garažų bendrijos narių – BNS) nurodytos aplinkybės dėl nugriautų kolonų. (...) Nustatyta, kad minėtos kolonos buvo prekybos centro pastato dalis, jos nepriklausė automobilių aikštelės (parkingo) konstrukcijoms, o jų pašalinimas nesukėlė avarijos grėsmės parkingo perdangų konstrukcijoms“, – BNS sakė Rosvaldas Gorbačiovas.
Anot jo, inspekcija kartu įvertino ir prekybos centro rekonstrukcijai išduotus leidimus, tačiau pažeidimų ir čia nebuvo nustatyta.
„Inspekcija nenustatė pažeidimų, kurie sudarytų pagrindą stabdyti statybos darbus, iš naujo vertinti statybą leidžiančio dokumento teisėtumą ar inicijuoti jo panaikinimą“, – nurodė R. Gorbačiovas.
Tuo metu „Mados“ valdytojos, komercinio nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Baltisches Haus“ vadovas Audrius Masionis teigė, jog pateikimas į garažus jų savininkams nėra ribojamas.
„Garažų savininkai gali nevaržomai naudotis savo turtu, o pravažiavimai nuolat valomi ir aiškiai atskirti barjerais užtikrinant statybos darbuotojų ir garažų naudotojų saugumą. (...) Siekiame, kad projekto įgyvendinimas kuo mažiau trikdytų garažų savininkų kasdienybę“, – pranešime sakė A. Masionis.
BNS rašė, kad rugsėjį statybų bendrovė „YIT Lietuva“ už daugiau nei 56 mln. eurų pradėjo „Mados“ rekonstrukciją. Ją baigti planuojama 2027-ųjų rugpjūtį. Paskutinį kartą prekybos centras tvarkytas prieš daugiau nei dešimtmetį.
Beveik 28 tūkst. kv. metrų ploto„Mados“ užimtumas iki rekonstrukcijos viršijo 90 proc., jame veikė apie 150 nuomininkų.
