Statybos inspekcija nerado Maskvos namų griovimo rangovo, spręs dėl naujo konkurso

„Viešasis pirkimas dėl nelegaliai pastatyto ypatingosios kategorijos statinio, vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje, griovimo darbų ir darbų technologijos projekto parengimo neįvyko, nes visi pasiūlymai atmesti“, – trečiadienį pranešė Statybos inspekcija.
Jos teigimu, konkurse dalyvavo keturios bendrovės, trys iš jų neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, o dar viena laiku nepateikė prašomų dokumentų.
„Sprendimas atmesti visus pasiūlymus priimtas dėl būtinybės užtikrinti, kad sudėtingi griovimo darbai miesto centre būtų atliekami pagal aukščiausius saugos ir profesionalumo reikalavimus, atsižvelgiant į statinio vietą ir techninius ypatumus“, – teigė inspekcija.
BNS rašė, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT) spalį atmetus vienos iš konkurso dalyvių „Vilniaus BDT“ skundą galutinai įsiteisėjo Apeliacinio teismo rugsėjo 9 dienos sprendimas, kuriuo konstatuota, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija teisėtai ją pašalino iš konkurso.
Maskvos namų, kurie turėjo iškilti šalia miesto centro ir naujo verslo bei būsto komplekso buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje, idėja vystyta nuo 2004-ųjų, tuomečiam Rusijos sostinės merui Jurijui Lužkovui apsilankius Vilniuje, karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus iškilmėse. Tada nutarta panašų Vilniaus namų projektą vykdyti ir Maskvoje.
Vadinamieji Maskvos namai turėjo tapti kultūros ir verslo bendradarbiavimo centru, kurio tikslas – sukurti ir toliau plėtoti gerus kaimyninius santykius tarp Maskvos ir Vilniaus.
2008-aisiais Vilniaus savivaldybė išdavė statybos leidimą pastatui Rinktinės ir Juozapavičiaus gatvių sankirtoje, pradėtos statybos. Tačiau Rusijai aneksavus Krymą 2014 metais idėjos statyti tokį centrą pamažu atsisakyta.
Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 2016-ųjų gruodį pripažino 2008-aisiais Vilniaus savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ išsiimti naują leidimą ir pagal jį pertvarkyti statinį.
Statytojui jo nepertvarkius viešoji įstaiga įpareigota jį nugriauti, o šiai to nepadarius, teismas leido pastatą nugriauti Statybos inspekcijai. 2020-ųjų vasarį sprendimo vykdymą teismas pratęsė dvejiems metams, o galutinis terminas suėjo 2022 metų spalį.
