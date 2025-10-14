Maskvos namų Vilniuje griovimo konkursas toliau lieka sustabdytas

Todėl konkurso procedūros sustabdytos, kol teismai priims galutinį sprendimą, BNS pranešė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas.
„Nors teismas buvo priėmęs sprendimą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kurios leistų tęsti konkursą, šis sprendimas yra apskųstas, todėl konkursas šiuo metu laikinai sustabdytas iki galutinio teismo sprendimo“, – teigė jis.
Anot R. Gorbačiovo, Statybos inspekcija skundą iš Kauno apygardos teismo gavo spalio 8 dieną.
Kaip BNS nurodė Kauno apygardos teismo atstovė Milda Kryžė, įmonė teismo prašo panaikinti sprendimą leisti atnaujinti konkursą.
„Ieškovė („Vilniaus BDT“ – BNS) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo rugsėjo 24 dienos nutartį ir priimti naują nutartį – taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties dėl ieškovės kasacinio skundo priėmimo“, – nurodė ji.
BNS rašė, kad Apeliacinis teismas rugsėjo 9 dieną paskelbė, jog inspekcija pagrįstai atmetė „Vilniaus BDT“ pasiūlymą pastato griovimo darbų konkursui, ir panaikino Kauno apygardos teismo birželį priimtą sprendimą, jog įmonė iš konkurso pašalinta neteisėtai.
Tuo metu Kauno apygardos teismui rugsėjo 24 dieną taip pat panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, Statybos inspekcijos atstovė Viktorija Šinkūnienė BNS tuomet sakė, jog Maskvos namų griovimo konkurso procedūras tikimasi atnaujinti per savaitę.
Maskvos namų Vilniuje idėja vystyta nuo 2004-ųjų, tuomečiam Rusijos sostinės merui Jurijui Lužkovui apsilankius Vilniuje, karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus iškilmėse. Tada nutarta panašų Vilniaus namų projektą vykdyti ir Maskvoje.
Vadinamieji Maskvos namai turėjo tapti kultūros ir verslo bendradarbiavimo centru, kurio tikslas – sukurti ir toliau plėtoti gerus kaimyninius santykius tarp Maskvos ir Vilniaus.
2008-aisiais Vilniaus savivaldybė išdavė statybos leidimą pastatui Rinktinės ir Juozapavičiaus gatvių sankirtoje, pradėtos statybos. Tačiau Rusijai aneksavus Krymą 2014 metais idėjos statyti tokį centrą pamažu atsisakyta.
Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 2016-ųjų gruodį pripažino 2008-aisiais Vilniaus savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ išsiimti naują leidimą ir pagal jį pertvarkyti statinį.
Statytojui jo nepertvarkius viešoji įstaiga įpareigota jį nugriauti, o šiai to nepadarius, teismas leido pastatą nugriauti Statybos inspekcijai. 2020-ųjų vasarį sprendimo vykdymą teismas pratęsė dvejiems metams, o galutinis terminas suėjo 2022 metų spalį.
