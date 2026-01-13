Benkunskas kreipėsi į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo griaunant Maskvos namus

„Negaliu likti stebėtoju šioje situacijoje – tai tiesiog per daug svarbi vieta Vilniui. Neturiu kito pasirinkimo kaip kreiptis į prokuratūrą dėl to, kad reikia apginti viešąjį interesą nuo biurokratinių džiunglių“, – savivaldybės antradienį išplatintame komentare nurodė V. Benkunskas.
„Todėl vakar pasirašiau tokį prašymą. Viliuosi, kad viešumas ir teisinis dėmesys motyvuos suktis taip, kad neitų penkti, šešti ar septinti metai nevykdant teismo sprendimo. Turime laimėti prieš Rusiją visuose įmanomuose frontuose“, – pažymėjo Vilniaus meras.
Jis pabrėžė, kad teismas leido nugriauti minėtą pastatą, galutiniu terminu tam nustatydamas 2022-ųjų spalį, o už Maskvos namų griovimą atsakinga Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.
„Per ketverius metus vos sugebėta suorganizuoti vieną konkursą darbams, o šis galiausiai paskelbtas neįvykusiu, nes neįtiko nei vienas dalyvis. Man tai atrodo kaip apgailėtinas biurokratizmo pavyzdys. Ir itin gaila, kad jis pasireiškia tokiu svarbiu klausimu“, – inspekcijos veiksmus kritikavo V. Benkunskas.
Taip jis kalbėjo po to, kai Statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo.
Kaip pernai gruodį rašė BNS, anot inspekcijos, viešasis pirkimas neįvyko dėl būtinybės užtikrinti, kad sudėtingi griovimo darbai Vilniaus centre būtų atliekami pagal aukščiausius saugos ir profesionalumo reikalavimus.
Statybos inspekcijos teigimu, konkurse dalyvavo keturios bendrovės: trys iš jų neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, o dar viena laiku nepateikė prašomų dokumentų.
Inspekcija konkursą tęsti galėjo Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pernai spalį atmetus vienos konkurso dalyvių „Vilniaus BDT“ skundą, dėl ko įsigaliojo Apeliacinio teismo rugsėjo 9-osios sprendimas, kad ši įmonė iš konkurso pašalinta teisėtai.
Maskvos namų, nebaigtų statyti Rinktinės ir A. Juozapavičiaus gatvių sankirtoje, idėja vystyta nuo 2004-ųjų, tuomečiam Rusijos sostinės merui Jurijui Lužkovui apsilankius Vilniuje. Tada nutarta panašų Vilniaus namų projektą vykdyti ir Maskvoje.
Vadinamieji Maskvos namai turėjo tapti kultūros ir verslo bendradarbiavimo centru, kurio tikslas – sukurti ir toliau plėtoti gerus kaimyninius santykius tarp Maskvos ir Vilniaus.
2008-aisiais Vilniaus savivaldybė išdavė statybos leidimą ir buvo pradėtos statybos, tačiau Rusijai aneksavus Krymą 2014 metais Maskvos namų idėjos pamažu atsisakyta.
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-ųjų gruodį pripažino savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ gauti naują leidimą bei pagal jį pertvarkyti statinį.
Įstaigai to nepadarius, ji įpareigota pastatą nugriauti, o nevykdžius ir šio įpareigojimo, griovimą leista organizuoti Statybos inspekcijai. 2020-ųjų vasarį sprendimo vykdymą teismas pratęsė dvejiems metams, galutinis jo terminas suėjo 2022 metų spalį.
(be temos)
(be temos)