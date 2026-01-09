Snygis gali trukti ir visą parą: meras turi prašymą

Vilniečiai ryte pranešė apie besiformuojančias spūstis, anot jų, „stovi visas miestas“.
Kai kurie gyventojai tikino, kad spūstys nusidriekė dėl nevalytų kelių. Tiesa, mieste ne tik sninga, bet ir pusto, tad kelininkai dirba sudėtingomis sąlygomis.
Kiek anksčiau Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Grinda“ ragino gyventojus įvertinti eismo sąlygas ir, jei įmanoma, likti namuose, naudotis galimybe dirbti nuotoliu.
Pasak „Grindos“, gatvių barstytuvai į pagrindines miesto eismo arterijas išvažiavo dar po vidurnakčio – iškart prasidėjus snygiui.
Anot Vilniaus miesto mero, į gatves išvažiavo 50 „Grindos“ valytuvų ir intensyviausių arterijų maršrutus pravažiavo po keletą kartų, tačiau, besitęsiant pūgai, gatvės išlieka padengtos sniegu.
„Valymas ir barstymas druska prie -10 temperatūros nebeveikia, todėl bus pasitelkiamas smėlio-druskos mišinys“, – teigė V. Benkunskas.
Šiuo metu miestą valo 312 mažosios ir didžiosios technikos mašinų ir 407 darbuotojai, teigė meras. Valymo technika važiuoja intensyviausiose eismo gatvėse, IV–V lygio gatvėms bus pasitelkti greideriai iš papildomų rangovų. O nuslūgus transporto pikui, gatvės, jas nuvalius, bus barstomos smėlio-druskos mišiniu.
Viešojo transporto stotelės, laiptai, takai pradėti valyti nuo 3.30 val.
„Užtrunka 3–4 val., kol apvažiavus trasą valymo technika grįžta į pirminį tašką ir kartoja tą patį maršrutą“, – aiškino V. Benkunskas.
Intensyviausių srautų takų į poliklinikas, darželius vyks iki maždaug iki rytojaus pietų.
Meras pažymėjo, kad dėl susikaupusio sniego galimi viešojo transporto vėlavimai iki 15 min., o kituose maršrutuose – vėlavimai iki 40 min.
Sudėtingiausia eismo situacija šiuo metu stebima Geležinio Vilko, Ukmergės, Gariūnų, Pavilnionių, Ozo, Kalvarijų, Kareivių, Liepkalnio, Olandų, Narbuto gatvėse, taip pat Laisvės ir Pilaitės prospektuose, Eišiškių ir Molėtų plentuose, Juodajame kelyje ir kituose.
„Tam, kad „Grinda“ galėtų sklandžiai važiuoti gatvėmis, įvykus eismo įvykiui, prašytume pasitraukti kuo labiau į pakraštį“, – į gyventojus kreipėsi V. Benkunskas.
Tokios eismo sąlygos gali tęstis iki rytojaus ryto.
Orų prognozė
Anot sinoptikų, šiandien daug kur, daugiausia pietryčių Lietuvoje, sniegas. Vietomis pustys. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šalčio. Juntamoji temperatūra bus dar 7–9 laipsniais žemesnė, tad sinoptikai ragino einant į lauką šiltai apsirengti bei susilaikyti nuo nebūtinų kelionių.
Šeštadienio naktį daug kur sniegas, dieną vietomis truputį pasnigs. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, naktį 9–14 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 6–9, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Sekmadienį daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vakariniuose rajonuose vietomis 7–9, dieną 4–9 laipsniai šalčio.
Naujausi komentarai