Keliuose – chaosas: didžiausių bėdų sukėlė sunkiasvorės transporto priemonės

Apie 11 val. gyventojai ėmė dalintis spūsčių vaizdais važiuojant nuo Grigiškių link Vilniaus.
Paaiškėjo, kad čia penki sunkvežimiai negali užvažiuoti į kalną.
„Dėl to ten susidarė didžiulė spūstis, nes blokuojamas eismas“, – dienai.lt pasakojo Vilniaus policijos Komunikacijos poskyrio vedėja J. Samorokovskaja.
Automobilių spūstys fiksuojamos ties Gariūnais, Geležinio Vilko gatvėje, Ozo gatvėje. Taip pat pranešama, kad Pergalės gatvėje į įkalnę nepakyla autobusas, o Ukmergės gatvėje – du sunkvežimiai.
Tai portalui patvirtino ir J. Samorokovskaja. Anot jos, eismas apsunkintas ne tik šiose gatvėse, bet ir kitose vietose – tiek pačiame Vilniuje, tiek užmiestyje.
„Didžiausia problema – sunkvežimiai, sunkiasvorės transporto priemonės, kurios blokuoja kelią ir negali užvažiuot į įkalnę“, – teigė ji.
Apie 13 val. kelyje A1, išvažiavęs iš Lazdėnų kaimo, Vilniaus link, vairuotojas nesuvaldė automobilio BMW ir atsitrenkė į kelio ženklą, kurį apgadino. Vairuotojas per avariją nenukentėjo.
Policijos duomenimis, nuo 6 val. ryto iki 13 val. yra registruoti 146 pranešimai – 10 eismo įvykių ir 132 techniniai eismo įvykiai, kurių metu žmonės nenukentėjo – buvo apgadinti automobiliai, kelio ženklai, šį rytą buvo susidurta ir su gyvūnais.
Šiuo metu policijos pareigūnai palydi kelių priežiūros priemones barstytuvus, kad šie greičiau pravažiuotų ir sušvelnintų esamą situaciją.
Kaip jau buvo rašyta, penktadienio rytą užfiksuoti trys eismo įvykiai, kurių metu nukentėjo žmonės.
Anot savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus vedėjo Gintaro Runovičiaus, pilnai nuvalyti sniegą mieste numatoma tik rytoj po pietų, pasibaigus pūgai – iki tol gatvės ir šaligatviai toliau bus intensyviai valomi.
Kaip anksčiau pranešė Vilniaus miesto savivaldybė, miestą valo 312 mažosios ir didžiosios technikos mašinų ir 407 darbuotojai.
Sudėtingiausia eismo situacija stebima Geležinio Vilko, Ukmergės, Gariūnų, Pavilnionių, Ozo, Kalvarijų, Kareivių, Liepkalnio, Olandų, Narbuto gatvėse, taip pat Laisvės ir Pilaitės prospektuose, Eišiškių ir Molėtų plentuose, Juodajame kelyje ir kituose.
Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, penktadienio dieną vietomis, daugiausia Pietryčių Lietuvoje, sniegas. Vyraus šiaurės rytų, šiaurės vėjas, jo gūsiai sieks 9–14 m/s, kai kur –15–17 m/s. Oro temperatūra nukris iki 7–12 laipsnių šalčio.
