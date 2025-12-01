 Gausus sniegas paveikė kai kuriuos skrydžius

2025-12-30 13:44 diena.lt inf.

Sostinėje krentant sniegui kai kurie skrydžiai nukreipiami į kitus oro uostus, o kelininkai įspėja būti atsargiems.

Popiet iš Londono į Vilnių skridę du lėktuvai buvo nukreipti į Kauną, o orlaivis iš Oslo – į Stokholmą, rodo Vilniaus oro uosto informacija.

Tai Eltai patvirtino Lietuvos oro uostų Keleivių patirties ir skaitmenizavimo departamento direktorė Nerilė Mažeikienė.

„Dėl staigaus snygio du skrydžiai nukreipti į Kauno oro uostą ir vienas, kuris skrido iš Norvegijos, Oslo, nukreiptas į Stokholmą“, – komentavo N. Mažeikienė.

„Dabar snygis aprimo, tai veikla nėra sustabdyta“, – pridūrė ji.

Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Grinda“ pateikė įdomią įžvalgą: už „Grindos“ biuro langų – beveik pūga, o štai Užupyje dar net nesninga.

Vis dėlto „Grinda“ pažymėjo, kad dirbs, kiek reikės.

„Su pertraukomis snigs iki pat ryto, intensyvumas – vidutiniškas. Šiuo metu visi mūsų barstytuvai – gatvėse, dirbsime, kiek reikės visame mieste.

Vairuokite atsargiai ir laikykitės saugaus atstumo“, – perspėjo bendrovė.

Sinoptikai buvo perspėję, kad antradienį šalyje pranašaujama pūga.

Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, trečiadienio naktį daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 6–11, pajūryje 2–5 laipsniai šalčio.

Trečiadienio dieną kai kur truputį pasnigs. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra 2–7 laipsniai šalčio.

