Dėl prastų oro sąlygų Vilniaus apskrityje pasipylė avarijos

Nuo 6 iki 10 valandos Vilniaus apskrityje užfiksuoti trys eismo įvykiai, kurių metu nukentėjo žmonės. Vilniaus rajone, Galgiuose, automobilis partrenkė 1964 metais gimusią moterį, ji patyrė kojos traumą.
Sostinėje, Tuskulėnų ir Žemynos gatvėse, pėsčiųjų perėjose, automobiliai kliudė dvi 14 metų mergaites. Pirminiais duomenimis, jos nukentėjo nesmarkiai.
Apskrityje užfiksuoti 22 techniniai eismo įvykiai. Jų metu žmonės nenukentėjo, bet apgadinti automobiliai, kelio ženklai. Partrenkta viena stirna, kuri po susidūrimo pabėgo.
