 Dėl prastų oro sąlygų Vilniaus apskrityje pasipylė avarijos

Dėl prastų oro sąlygų Vilniaus apskrityje pasipylė avarijos

Partrenkta moteris, kliudytos dvi mergaitės
2026-01-09 10:58
Ainis Gurevičius (BNS)

Penktadienio rytą Vilniaus apskrityje užfiksuota eismo įvykių daugiau nei įprasta. Apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja BNS sakė, kad avarijų padaugėjo dėl blogų oro sąlygų.

Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis Sostinėje – gausus snygis

Nuo 6 iki 10 valandos Vilniaus apskrityje užfiksuoti trys eismo įvykiai, kurių metu nukentėjo žmonės. Vilniaus rajone, Galgiuose, automobilis partrenkė 1964 metais gimusią moterį, ji patyrė kojos traumą.

Sostinėje, Tuskulėnų ir Žemynos gatvėse, pėsčiųjų perėjose, automobiliai kliudė dvi 14 metų mergaites. Pirminiais duomenimis, jos nukentėjo nesmarkiai.

Apskrityje užfiksuoti 22 techniniai eismo įvykiai. Jų metu žmonės nenukentėjo, bet apgadinti automobiliai, kelio ženklai. Partrenkta viena stirna, kuri po susidūrimo pabėgo. 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
eismo sąlygos
Sniegas
pūga
eismo įvykiai
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų