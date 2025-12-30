 Jaukus kadras iš Adamkaus namų: Benkunskas atvyko su visa šeima

2025-12-30 15:10
Brigita Juodelytė

Vilniaus meras Valdas Benkunskas pasidalijo šiltu kadru iš apsilankymo pas kadenciją baigusį prezidentą Valdą Adamkų. Nuotraukoje, darytoje jaukioje prezidento namų aplinkoje, užfiksuota visa mero šeima – kartu su žmona Vismante ir dviem dukromis.

Valdas Adamkus, Valdas Benkunskas su šeima Valdas Benkunskas su šeima Valdas Adamkus

Šventine nuotaika alsuojančiame kadre matyti ir prie kalėdinės eglutės sėdinti šeima, ir pats V. Adamkus, pasitikęs svečius savo namuose. Vaizdas spinduliuoja jaukumu bei artumu – akivaizdu, kad susitikimas buvo neoficialus ir kupinas šilumos.

Nuotrauka socialiniame tinkle „Instagram“ V. Benkunskas pasidalijo antradienį. 

„Tarp žiemos švenčių lankome svarbiausius žmones. Kitais metais minėsime Prezidento Valdo Adamkaus 100-metį!“ – prie nuotraukos rašė V. Benkunskas.


Kadre matyti ir jauniausi šeimos nariai – neseniai gimusi dukra Marcelė bei vyresnioji Agota Ona. Primename, kad V. Benkunskas ir jo žmona Vismantė antrosios atžalos susilaukė praėjusių metų gruodžio 31-ąją. Tuo metu jų pirmagimė jau šiemet pradėjo lankyti darželį.

