Valdas Adamkus paguldytas į ligoninę

2026-01-15 11:59
BNS inf.

Sutrikus kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikatai, jis gydomas Santaros klinikose, ketvirtadienį skelbia portalas „Delfi“. 

Valdas Adamkus / P. Peleckio / BNS nuotr.

Šią žinią portalui patvirtino jo referentė Božena Bagonaitienė, kuri taip pat nurodė, kad V. Adamkus Santaros klinikose gydosi jau nuo sausio 5 dienos.

Paskutinį kartą V. Adamkus hospitalizuotas praėjusių metų rugsėjį, tąkart buvęs šalies vadovas buvo gydomas reanimacijos skyriuje dėl infekcijos.

Tuo metu praėjusį kovą jis taip pat gydėsi Santaros klinikose, V. Adamkui vykdyti profilaktiniai patikrinimai.

99-erių V. Adamkus Lietuvos prezidento pareigas ėjo dvi kadencijas: 1998–2003 metais ir 2004–2009 metais.

maras
Manot,kad į Turniškes jau nebegrįš?
