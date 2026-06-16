Tobulos odos paslaptis: dermatologai patarė, kaip šią procedūrą atlikti namuose

Socialiniai tinklai jau seniai įvardijo dermaplaningą kaip vieną populiariausių odos priežiūros ritualų. Trumpuose vaizdo įrašuose demonstruojama, kaip vos per kelias minutes ant veido nebelieka plaukelių, o oda tampa lygi ir spindinti.
Nepaisant sudėtingo pavadinimo, pati procedūra yra gana paprasta. Dermaplaningas – tai mechaninis smulkių plaukelių ir negyvų odos ląstelių pašalinimas specialiu peiliuku. Iš esmės, kaip aiškina „The New York Times“, tai yra patobulinta įprasto veido skutimo versija.
Tačiau procedūra populiari ne vien dėl estetinių priežasčių. Tinkamai atliktas dermaplaningas gali pagerinti odos išvaizdą ir jos būklę.
Kas nutinka veido odai po procedūros?
Dermaplaningo metu nuo odos paviršiaus pašalinami ne tik smulkūs plaukeliai, bet ir negyvų odos ląstelių sluoksnis.
Šios ląstelės dažnai sukelia papilkėjusią veido spalvą, nelygią tekstūrą ir sausumo pojūtį. Jos taip pat gali kauptis kartu su likusiu riebalų kiekiu ir nešvarumais, dėl ko užsikemša poros.
Po procedūros oda paprastai atrodo gaivesnė, lygesnė ir spindinti. Privalumas yra tas, kad kosmetika geriau įsigeria, o makiažo pagrindas tepasi tolygiau ir natūraliau.
Dermatologai jau seniai paneigė mitą, kad po dermaplaningo plaukeliai atauga storesni, tamsesni arba šiurkštesni. Tiesą sakant, plauko struktūra nesikeičia. Tiesiog po skutimo plaukelio galiukas tampa lygus, todėl ataugę plaukeliai gali atrodyti šiek tiek storesni.
Ar procedūrą galima atlikti namuose?
Klinikose ir grožio salonuose naudojami sterilūs profesionalūs peiliukai, o namuose naudojami įrankiai paprastai nėra tokie aštrūs. Dėl to kyla pagunda stipriau spausti odą, o tai gali sukelti sudirginimą.
Be to, daugelis žmonių tą patį peiliuką naudoja kelis kartus iš eilės. Tai ne tik sumažina procedūros efektyvumą, bet ir padidina bakterijų patekimo ant odos riziką. Nedideli įpjovimai ar sudirginimas galimi net profesionalo kabinete, tačiau rizika didesnė atliekant procedūrą namuose.
Ypač atsargūs turėtų būti žmonės, turintys jautrią odą, sergantys egzema, rožine arba turintys aktyvių odos išbėrimų. Tokiais atvejais procedūra gali padidinti uždegimą ir dirginimą.
Saugi procedūra namuose
Jei vis dėlto nusprendėte išbandyti dermaplaningą namuose, rekomenduojama laikytis kelių svarbių taisyklių.
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Prieš procedūrą kruopščiai nuvalykite odą. Papildomai apsaugai galima užtepti lengvo aliejaus arba specialios minkštinamosios priemonės.
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Kelias dienas prieš dermaplaningą venkite rūgštinių pilingų, šveitiklių, retinolio ir kitų veikliųjų medžiagų, kurios gali padidinti odos jautrumą.
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Procedūros metu odą reikia laikyti šiek tiek įtemptą, o peiliuką reikia judinti labai švelniai, nekartojant judesio toje pačioje vietoje daugiau nei du ar tris kartus.
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Po procedūros svarbu patepti drėkinamuoju kremu be kvapiklių ir visada naudoti apsaugos nuo saulės priemones.
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Taip pat patartina 24 valandas vengti makiažo, o kelias dienas – rūgščių ir retinolio.
Viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų – per dažnas procedūros atlikimas. Odai reikia laiko atsigauti. Rekomenduojama palaukti, kol plaukeliai vėl taps matomi. Daugumai žmonių tai trunka nuo dviejų iki keturių savaičių. Per dažnas dermaplaningas gali sutrikdyti natūralų odos apsauginį barjerą ir sukelti dirginimą, sausumą ir padidėjusį jautrumą.
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