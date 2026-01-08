Aktualu medžiotojams: įsigaliojo svarbūs pakeitimai

Nuo sausio 7 d. įsigaliojo atnaujinta Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo metodika.
Anot draugijos, pakeitimai didina medžioklės plotų naudotojų atsakomybę, todėl svarbu juos žinoti.
Rekomendacijos medžiotojams – sąmoningumo didinimui:
- Dalyvauti žalos vertinimuose ir komisijų darbo procesuose;
- Derinti ir dokumentuoti viliojimo vietas, šėryklas;
- Fiksuoti ūkio subjektų pasėlių ar miškų apsaugos priemonių taikymą;
- Vengti viliojimo ir žvėrių šėrimo vietų arti miško želdinių;
- Prevenciškai reguliuoti laukinių gyvūnų gausą;
- Palaikyti ir gerinti santykius su ūkininkais ir miškininkais;
- Rasti priimtiną medžioklės formą arba sudaryti galimybę savininkams medžioti kartu.
„Naujovė: pasėliams padaryta žala iki 5 proc. ploto nebus kompensuojama – medžiotojų atsakomybė prasidės nuo 5 proc. pažeidimo“, – pažymėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.
Draugija pridūrė, kad atsakingas žvėrių gausos reguliavimas tiesiogiai lemia finansinės žalos mastą.
„Aktyvus dalyvavimas, prevencija, bendravimas ir dokumentavimas padeda mažinti riziką ir konfliktus“, – rašė ji.
Naujausi komentarai