Paaiškėjo šokiruojanti dviejų patyrusių medžiotojų mirties priežastis

Andrew Porteris ir Ianas Stasko buvo rasti negyvi Rio Grande nacionaliniame miške Kolorado valstijoje (JAV) rugsėjo 18 d.
Pasak vietos koronerio Richardo Martino, juos pražudė žaibas.
Vyrai mirė iš karto, nors tikslaus mirties laiko R. Martinas dar nenustatė.
„Tokia mirtis įvyksta akimirksniu“, – sakė jis „Colorado Sun“.
Pora buvo rasta po medžiu su „nedideliais nudegimais“ ant kūnų.
Nors autopsijos rezultatų paskelbimas užtruks maždaug aštuonias savaites, tačiau R. Martinas leidiniui „People“ sakė, kad yra įsitikinęs preliminariomis išvadomis.
Tai, kad vyrų gyvybes atėmė žaibo kirtis, patvirtino ir A. Porterio sužadėtine Bridget Murphy.
„Oficialiai patvirtinta, kad žaibo smūgis juos akimirksniu pražudė. Jie nepadarė nieko blogo, nejautė baimės ar skausmo“, – feisbuke rašė B. Murphy.
Primename, kad 25-erių A. Porteris ir jo bendraamžis I. Stasko rugsėjo 11 d. atvyko į Rio De Los Pinos tako pradžią, kur turėjo medžioti briedžius.
Paskutinis kontaktas buvo užmegztas tos pačios dienos popietę, kai A. Porteris pasidalijo savo buvimo vieta su sužadėtine B. Murphy.
Rugsėjo 13 d. šerifo biuro pareigūnai atvyko į Rio De Los Pinos taką, čia buvo rastas medžiotojų automobilis, jame – stovyklavimo įranga, tačiau pačių vyrų nė ženklo.
Buvo pradėta masinė paieška, tačiau, deja, vyrai po kelių dienų buvo rasti negyvi.
