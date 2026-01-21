Maskva mėgaujasi chaosu

Europos valstybės perspėjo, kad bet koks JAV bandymas užgrobti Grenlandiją sužlugdytų NATO – transatlantinį aljansą, kurį Rusija jau seniai laiko grėsme saugumui.
Tačiau Maskva taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Vakarų šalių karinės įtakos Arktyje, kurioje ji turi savų ambicijų ir kurią laiko strategiškai svarbia.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiais metais viešai apie šį ginčą nekalbėjo, o jo atstovas spaudai ir užsienio reikalų ministras padėtį pavadino neįprasta ir neigė, kad Maskva turi ketinimų pati užgrobti šią Arkties teritoriją.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pirmadienį pareiškė, kad D. Trumpas įeis į istoriją, jei Grenlandija atsidurs jo rankose, tačiau atsisakė komentuoti, ar tai „gerai, ar blogai“.
D. Trumpas teigia, kad Grenlandija yra būtina nacionaliniam jo šalies saugumui.
Jis ir jo padėjėjai teigė, kad Danija, NATO narė, negalėtų apginti Grenlandijos, jei Rusija ar Kinija kada nors bandytų įsiveržti į šią didžiulę autonominę Danijos teritoriją.
Grenlandija yra tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos skrydžių trajektorijų, todėl ji yra potencialiai svarbus oro gynybos forpostas.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį spaudos konferencijoje, nekomentuodamas D. Trumpo siekio, pareiškė: „Grenlandija nėra natūrali Danijos dalis, tai kolonijinio stiliaus užkariavimas.“
Jis paminėjo Prancūzijos kontrolę Majote ir Jungtinės Karalystės (JK) – Folklando salose kaip pavyzdžius, rodančius, kad Europos valstybės išlaikė kontrolę užkariautose teritorijose. S. Lavrovas Folklando salas pavadino „Malvinų salomis“ – taip jas vadina Argentina.
Rusija „atidžiai stebi padėtį“
D. Peskovas praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija „kaip ir visas pasaulis, atidžiai stebi padėtį“.
„Mes remiamės prielaida, kad Grenlandija yra Danijos Karalystės teritorija“, – pridūrė jis praėjusį penktadienį sakydamas kalbą.
„Padėtis neįprasta, netgi sakyčiau, nepaprasta tarptautinės teisės požiūriu“, – teigė D. Peskovas ir pridūrė, kad D. Trumpas, „kaip jis pats sakė, nėra žmogus, kuriam tarptautinė teisė yra kažkoks prioritetas“.
Prokremliškos žiniasklaidos priemonės savo ruožtu džiūgavo dėl šio ginčo.
Bulvarinis laikraštis „Moskovskij Komsomolec“ sekmadienį pareiškė su džiaugsmu stebintis, kaip Europa dėl krizės grimzta į „visišką sumaištį“.
Nors Maskva nepasakė, ar prieštarautų Jungtinių Valstijų bandymui perimti teritorijos kontrolę, ji ne kartą perspėjo NATO nedislokuoti karių ir įrangos Arkties regione.
Praėjusią savaitę Rusijos ambasada Belgijoje, kur yra NATO būstinė, apkaltino Aljansą „pagreitintu Šiaurės militarizavimu“.
V. Putinas viešai nekomentavo šio klausimo nuo tada, kai pastarosiomis savaitėmis jis vėl atsidūrė D. Trumpo administracijos dėmesio centre.
Kremliaus šeimininkas 2025 metų kovą pareiškė, kad D. Trumpas turi „rimtų planų dėl Grenlandijos“ su „giliomis istorinėmis šaknimis“, JAV prezidentui užsiminus apie Amerikos kontrolės šioje teritorijoje poreikį.
Tuo metu V. Putinas sakė, kad šis klausimas „liečia dvi konkrečias tautas ir neturi nieko bendra su mumis“, tačiau Rusija yra susirūpinusi dėl, anot jo, didėjančio NATO aktyvumo Arktyje.
Naujausi komentarai