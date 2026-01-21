Starmeris tvirtina, kad „nepasiduos“ Trumpo spaudimui

„Aš nepasiduosiu, Didžioji Britanija nepasiduos dėl mūsų principų ir vertybių, kalbant apie Grenlandijos ateitį, dėl kurios grasinama įvesti muitus, ir tai yra mano aiški pozicija“, – įstatymų leidėjams sakė jis, pridurdamas, kad ketvirtadienį Londone priims kolegę iš Danijos Mette Frederiksen.
D. Trumpas pagrasino įvesti muitus Didžiajai Britanijai ir kitoms Europos šalims už tai, kad jos nesutinka su jo pretenzijomis į Grenlandiją.
K. Starmeris parlamente sulaukė ir opozicijos Konservatorių partijos lyderės Kemi Badenoch pajuokos dėl to, kad D. Trumpas pasmerkė jo vyriausybės susitarimą dėl Čagoso salų.
Pagal Čagoso susitarimą Didžioji Britanija salyną, esantį už maždaug 2 tūkst. kilometrų į šiaurės rytus nuo Mauricijaus, perduos savo buvusiai kolonijai ir šimtą metų mokės ten veikiančios JAV ir Jungtinės Karalystės karinės bazės nuomos mokestį.
D. Trumpas antradienį socialiniuose tinkluose šį susitarimą pavadino „didžiule kvailyste“.
„Prezidento Trumpo žodžiai buvo aiškiai skirti daryti man spaudimą, kad aš atsisakyčiau savo principų. Jo pasisakymai apie Čagoso salas tiesiogine to žodžio prasme buvo tame pačiame sakinyje kaip ir jo pasisakymai apie Grenlandiją. Toks buvo jo tikslas“, – atsakydamas į kritiką K. Starmer sakė parlamento nariams.
„Grenlandijos ateitis yra dvinaris klausimas, kuris šiuo metu skaldo pasaulį ir turi esminių pasekmių. Mano pozicija dėl Grenlandijos ateities yra aiški ir nuosekli. Ateitis priklauso tik Grenlandijai ir Danijos Karalystei“, – pareiškė jis.
