JAV ragina Europą vengti „refleksyvaus pykčio“

D. Trumpas vyksta į kasmetinį Pasaulio ekonomikos forumo (PEF) susitikimą šiame Šveicarijos slidinėjimo kurorte, bet susitikimą jau temdo konfrontacija su europiečiais dėl jo ambicijų perimti Grenlandiją – autonominę Danijos teritoriją.
„Aš visiems pasakysiu: giliai įkvėpkite. Atsisakykite to refleksyvaus pykčio, kurį matėme, ir to kartėlio“, – žurnalistams sakė S. Bessentas.
„Kodėl jiems neatsisėdus, nepalaukus, kol atvyks prezidentas Trumpas, ir neišklausius jo argumentų“, – kalbėjo jis.
S. Bessento teigimu, D. Trumpas į Davosą atvyks maždaug tris valandas vėluodamas, nes dėl elektros gedimo prezidentiniame lėktuve jam teko persėsti į kitą orlaivį.
D. Trumpas tvirtina, kad naudingųjų iškasenų turtinga Grenlandija yra gyvybiškai svarbi JAV ir NATO saugumui atsižvelgiant į Rusiją ir Kiniją, taip pat į tai, kad tirpstant Arkties ledui atsiveria nauji keliai ir didžiosios valstybės konkuruoja dėl strateginio pranašumo.
Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen antradienį pasaulio politikos ir verslo elito susitikime Davose pareiškė, kad 27 valstybių Europos Sąjunga (ES) tvirtai reaguos į D. Trumpo grasinimus dėl Grenlandijos.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas žadėjo priešintis, jo žodžiais, baugintojams.
S. Bessentas ES ir Prancūzijos lyderių pareiškimus pavadino kurstytojiškais.
„Mes prašome savo sąjungininkų suprasti, kad Grenlandija turi būti Jungtinių Valstijų dalis“, – sakė JAV iždo sekretorius.
S. Bessentas priminė, kad Danija 1917 metais pardavė Jungtinėms Valstijoms Karibų jūros regiono teritoriją, kuri buvo pervadinta JAV Mergelių Salomis.
Jis teigė, kad Danija, kuri per Pirmąjį pasaulinį karą buvo neutrali, „tuomet suprato JAV Mergelių Salų svarbą“.
„Jie nerimavo dėl Vokietijos veiksmų padarinių ir karo išplitimo į Karibus, o JAV reikėjo JAV Mergelių Salų“, – aiškino S. Bessentas.
Prancūzija trečiadienį paragino NATO surengti pratybas Grenlandijoje ir pareiškė esanti pasirengusi prie jų prisidėti.
„Jei tai viskas, ką prezidentas Macronas turi veikti, kai (...) Prancūzijos biudžetas yra subyrėjęs, siūlyčiau jam susitelkti į kitus dalykus dėl Prancūzijos žmonių“, – pareiškė S. Bessentas.
