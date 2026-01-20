Kalifornijos gubernatorius ragina Europą pasipriešinti Trumpui: turėkite stuburą

G. Newsomas ragino europiečius pasipriešinti D. Trumpui dėl jo grasinimų muitais, susijusių su Europos parama Grenlandijai.
„Turėkite stuburą“, – sakė G. Newsomas.
Tuo tarpu JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas antradienį pareiškė, kad amerikiečių santykiai su Europa išlieka stiprūs, ir paragino prekybos partnerius „giliai įkvėpti“ bei leisti D. Trumpo administracijos naujų grasinimų muitais dėl Grenlandijos kurstomai įtampai „išsispręsti savaime“.
„Manau, kad mūsų santykiai niekada nebuvo glaudesni“, – teigė jis, kalbėdamas susitikimo Davose kuluaruose.
Šeštadienį D. Trumpas paskelbė, kad nuo vasario įves 10 proc. importo mokestį prekėms iš aštuonių Europos valstybių. Šios šalys išreiškė paramą Danijai po to, kai JAV prezidentas suintensyvino raginimus Vašingtonui perimti pusiau autonominę Danijos teritoriją Grenlandiją.
D. Trumpas tvirtina, kad JAV ši teritorija reikalinga saugumo sumetimais dėl galimų Kinijos ir Rusijos grėsmių.
Naujausi komentarai