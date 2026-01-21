NATO vadovas ragina pasitelkti apgalvotą diplomatiją

Tai jis sakė JAV prezidentui Donaldui Trumpui vykstant į Davosą su Jungtinių Valstijų pretenzijomis į šią Danijos autonominę teritoriją.
„Matau, kad šiuo metu kyla ši įtampa, nėra jokių abejonių. Vėlgi, aš to nekomentuosiu, bet galiu jus patikinti, kad vienintelis būdas su tuo susitvarkyti galiausiai yra apgalvota diplomatija“, – Pasaulio ekonomikos forume (PEF) Davose sakė M. Rutte.
„Galite būti tikri, kad dirbu šiuo klausimu užkulisiuose“, – pridūrė jis.
NATO vadovas planuoja susitikti su D. Trumpu šiame Šveicarijos slidinėjimo kurorte, Aljansą supurčius JAV prezidento grasinimams iš Danijos perimti Grenlandijos kontrolę.
M. Rutte bandė nukreipti D. Trumpo susidomėjimą šia Danijos autonomine teritorija į platesnes diskusijas dėl Arkties regiono saugumo stiprinimo.
„Kalbant apie Arktį, manau, kad prezidentas Trumpas teisus. Kiti NATO lyderiai teisūs. Turime ginti Arktį“, – pabrėžė jis.
M. Rutte atmetė nuogąstavimus, kad krizė dėl Grenlandijos gali paskatinti 76 metus gyvuojančio aljanso žlugimą.
„NATO yra labai svarbi ne tik Europos, bet ir Jungtinių Valstijų gynybai“, – pažymėjo jis.
„Kad Jungtinės Valstijos liktų saugios, reikia saugios Arkties, saugaus Atlanto ir saugios Europos“, – tęsė NATO vadovas.
NATO generalinis sekretorius atmetė D. Trumpo kartojamas abejones dėl to, ar prireikus Europa padėtų ginti Jungtines Valstijas.
„Aš jam atsakau: taip, jie jas gins, – teigė M. Rutte. – Neabejoju, kad JAV čia ateis į pagalbą, o mes ateisime į pagalbą JAV.“
Kalbėdamas per spaudos konferenciją Davose kartu su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu M. Rutte sakė manantis, kad Grenlandijos klausimu galima rasti diplomatinį sprendimą.
„Grenlandijos klausimu egzistuoja kelios mokyklos. Viena jų siūlo deeskaluoti padėtį, o kita – eskaluoti, deeskaluoti. Tačiau manau, kad galiausiai rasime išeitį“, – pridūrė jis.
D. Trumpas pagrasino įvesti naujus muitus Europos šalims, kurios nepalaiko jo planų perimti Grenlandiją, todėl Europos Sąjunga (ES) svarsto galimybę atsakyti Vašingtonui atsakomosiomis prekybos priemonėmis.
Naujausi komentarai