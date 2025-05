Ant podiumo – medžiokliniai šunys

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) organizuota medžioklinių šunų paroda – tradicinis renginys. Po šiokios tokios pertraukos nutarta parodą rengti kasmet, tik rotuoti rengimo vietą.

„Pernai paroda vyko Kelmės dvare, šiemet – Plungės. Galvojame, kad tokiu būdu supažindiname ir su Lietuvos regionais. Be to, to krašto medžioklinių šunų šeimininkams yra patogiau. Paroda vyksta balandį, tad oras leidžia parodą rengti lauko sąlygomis“, – sprendimą kasmet medžioklinių šunų parodą rengti vis kitame šalies krašte aiškino LMŽD direktorius Laimonas Daukša.

Parodoje dalyvavo 34 veislių medžiokliniai šunys. Gausiausios parodoje dalyvavusios grupės yra laikų – 4 veislės ir 80 dalyvių, lietuviškų skalikų – 50 dalyvių, heideterjerų – 30 dalyvių.

Nors medžioklėje labai svarbios šuns darbinės savybės, tačiau šioje parodoje jos nevertintos. Parodoje Plungės dvaro sodyboje vertintas medžioklinio šuns eksterjeras pagal veislės standartą.

„Atitikti eksterjero kriterijus yra ne vienos dienos darbas. Neužtenka šunį iššukuoti prieš parodą, tai yra didelis ir nuolatinis rūpestis ir dėmesys“, – sakė L. Daukša.

Ir nors LMŽD direktorius sutiko, kad iš principo parodoje vertintas šuns grožis, tačiau patikslino, kad grožio supratimas yra subtilus reikalas, o medžioklinių šunų parodoje kartu pasimato ir šeimininko požiūris bei kultūros etiketas.

„Vyksta demonstracija ringe. Vedlys ar šeimininkas pristato šunį. Jau matome, kad ir tas, kuris veda šunį atitinkamai elgiasi, rengiasi, stengiasi ne mažiau grakščiai nei šuo tame ringe vaikščioti, nes tai taip pat svarbu“, – tęsė L. Daukša.

Kompetentinga komisija pagal veislės standartą vertina šuns kailį, jo blizgesį, ausis, dantis, kūno masės indeksą, sveikatingumą.

„Kadangi šioje parodoje vertintas šuns eksterjeras, tai dalyvauti gali ir tie, kurie nemedžioja, o tik augina medžioklinius šunis. Kai parodose vertinamos medžioklinio šuns darbinės savybės, dažniausiai dalyvauja medžioklėse dirbantys šunys“, – aiškino organizatorius.

Medžioklinių šunų paskirtis – padėti žmogui, būti sumaniems ir naudingiems žmogaus pagalbininkams medžioklėse.

Medžioklinis šuo medžioklės metu gali atlikti įvairias funkcijas – tai, ko jis buvo išmokytas anksčiau. Priklausomai nuo medžioklės pobūdžio, šunys yra skalikai, kraujasekiai, pėdsekiai, vižlai, žvėrių baidytojai, urviniai, šernų medžiotojai, laimikį atnešantys šunys.

Anot L. Daukšos, kai kurios darbinės medžioklinio šuns savybės gali būti perduotos genetiškai. Tačiau šuns dresūra nuo ankstyvo amžiaus jau priklauso nuo šeimininko indėlio, pastangų – kad tai užtikrintų ir šuns, ir laukinio gyvūno gerovę.

Medžioklinis šuo gali būti efektyvi parama medžiotojui medžioklės metu. Pagal medžioklinio šuns veislės ypatumus, šuo gali būti skirtas dalyvauti įvairiose medžioklės srityse – medžioklėje vandenyje, lauke ar miške.