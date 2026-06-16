„Arbūzų sergėtojas“: katinas užkariavo internautų širdis

Katinas iš Tailando, vardu Perlas, netikėtai tapo interneto žvaigžde. Socialiniuose tinkluose išplito nuotraukos, kuriose jis tarsi „saugo“ arbūzus.
Pranešama, kad augintinis gyvena šeimos ūkyje, kur yra dažnai fotografuojamas tarp ką tik nuimto derliaus. Nuotraukose katinas atrodo taip lyg akylai stebėtų kiekvieną arbūzą ir susikaupęs „kontroliuotų“ situaciją.
Šios nuotraukos greitai užkariavo socialinių tinklų vartotojų širdis.
Žmonės juokauja, kad pūkuotas sargas pats prisiėmė vyriausiojo „arbūzų inspektoriaus“ pareigas. O savo „darbą“, panašu, atlieka itin atsakingai.
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