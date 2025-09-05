Dangus padovanos išskirtinį reginį – visišką Mėnulio užtemimą

Pasak astrofiziko, Mėnulis tekės 19.58 val., jau vykstant daliniam užtemimui – tada pamatysime, kad kairioji jo disko dalis bus panirusi į Žemės šešėlį. „Visiškas užtemimas prasidės 20.30 val., maksimumą pasieks 21.12 val., o baigsis 21.53 val. Dalinio užtemimo fazė tęsis iki 22.56 val.“, – aiškino dr. V. Dobrovolskas.
Visiškas Mėnulio užtemimas įvyksta, kai jis visas panyra į Žemės šešėlį. Pasak mokslininko, skirtingai nei Saulės užtemimus, šį reiškinį galima saugiai stebėti plika akimi, žiūronais ar teleskopu.
Astrofizikas pataria Mėnulį danguje susirasti dar iki 20.30 val., nes užtemimo metu jis labai pritemsta ir tampa sunkiai įžiūrimas. Stebėjimą gali palengvinti ir programėlės – planetariumai, padedantys rasti dangaus šviesulius.
Kodėl užtemimo metu Mėnulis nusidažo raudonai? „Dėl Saulės šviesos lūžio Žemės atmosferoje Mėnulis visiškai nepradingsta – jis tampa rausvas. Kuo atmosfera skaidresnė, tuo spalva ryškesnė“, – sakė dr. V. Dobrovolskas.
Kadangi Mėnulio orbita yra šiek tiek pasvirusi Žemės orbitos atžvilgiu, užtemimai įvyksta tik vieną ar du kartus per metus. Tad šis sekmadienis – reta proga pamatyti tokį reginį savo akimis.
Kitas visiškas Mėnulio užtemimas Lietuvoje bus matomas tik 2028 m. pabaigoje, likus vos kelioms valandoms iki Naujųjų metų.
Naujausi komentarai