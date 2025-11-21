 Mėnulio horoskopas: ką šiandien galima daryti ir ko ne

2025-11-21 13:00 diena.lt inf.

Mėnulis yra ne tik naktinio dangaus brangakmenis, arčiausiai Žemės esantis dangaus kūnas ir mūsų planetos palydovas, bet ir veiksnys, turintis didelę įtaką visoms mūsų gyvenimo sritims.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

Žinodami konkrečių Mėnulio dienų charakteristikas, galime suprasti, kodėl įvyksta tam tikri įvykiai ir kodėl į juos reaguojame būtent taip, o ne kitaip.

Mėnulis yra atsakingas už mūsų savijautą, darbą, finansus, nuotaiką, santykius, asmeninį gyvenimą ir mūsų veiklos kryptį, todėl labai svarbu įsiklausyti į jo patarimus. Ką Mėnulis mums sako, rekomenduoja ir apie ką perspėja šiandien – lapkričio 21 d.?

Mėnulis pasakoja:

Tai diena, kai reikiamos informacijos galime gauti iš bet kurio šaltinio, įskaitant aplinkinius. Svarbiausia – užduoti jiems tinkamus klausimus.

Mėnulis rekomenduoja:

Diena palanki savo išvaizdos gerinimui ir įvaizdžio keitimui. Žinoma, tai galite padaryti patys, bet vis tiek geriau pasikonsultuoti su specialistu.

Mėnulis įspėja:

Turėtume vengti dirbti su naujais projektais – jie nebus sėkmingi. Turime sutelkti dėmesį į tuos, kuriuos jau pradėjome, juolab kad be jų negalėsime judėti į priekį.

Romantiškus pasimatymus ir susitikimus su draugais taip pat geriausia atidėti – tikėtina, kad pokalbiai nesiklostys taip maloniai, kaip norėtųsi.

