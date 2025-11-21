Mėnulio horoskopas: ką šiandien galima daryti ir ko ne

Žinodami konkrečių Mėnulio dienų charakteristikas, galime suprasti, kodėl įvyksta tam tikri įvykiai ir kodėl į juos reaguojame būtent taip, o ne kitaip.
Mėnulis yra atsakingas už mūsų savijautą, darbą, finansus, nuotaiką, santykius, asmeninį gyvenimą ir mūsų veiklos kryptį, todėl labai svarbu įsiklausyti į jo patarimus. Ką Mėnulis mums sako, rekomenduoja ir apie ką perspėja šiandien – lapkričio 21 d.?
Mėnulis pasakoja:
Tai diena, kai reikiamos informacijos galime gauti iš bet kurio šaltinio, įskaitant aplinkinius. Svarbiausia – užduoti jiems tinkamus klausimus.
Mėnulis rekomenduoja:
Diena palanki savo išvaizdos gerinimui ir įvaizdžio keitimui. Žinoma, tai galite padaryti patys, bet vis tiek geriau pasikonsultuoti su specialistu.
Mėnulis įspėja:
Turėtume vengti dirbti su naujais projektais – jie nebus sėkmingi. Turime sutelkti dėmesį į tuos, kuriuos jau pradėjome, juolab kad be jų negalėsime judėti į priekį.
Romantiškus pasimatymus ir susitikimus su draugais taip pat geriausia atidėti – tikėtina, kad pokalbiai nesiklostys taip maloniai, kaip norėtųsi.
