Astrologinė prognozė sausio 26–vasario 1 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Teks sutelkti dėmesį į atsakomybę ir tai, kaip save matote profesinėje erdvėje. Vidinis spaudimas gali būti stipresnis nei išorinis palaikymas. Darbe verta neskubėti su sprendimais, ypač savaitės viduryje, kai lengva pervertinti savo jėgas. Finansiniai klausimai gali atrodyti svarbūs, bet ne visos idėjos pakankamai subrendusios įgyvendinti. Santykiuose svarbu neprarasti artimo ryšio. Pasirūpinkite sveikata, ypač pečių, nugaros sritimi, gerai pailsėkite. Ši savaitė tinkama tyliai peržiūrėti tikslus ir įsivertinti, kur norisi daugiau prasmės, o ne tik rezultatų.
JAUTIS
Norėsis atsitraukti nuo kasdienės rutinos. Mintys dažniau suksis apie prasmę, kryptį ar ateities planus. Darbe norėtis gilesnio suvokimo, kodėl darote tai, ką darote. Finansiniai sprendimai dabar labiau susiję su ilgalaikėmis vertybėmis, o ne greita nauda. Santykiuose gali išryškėti skirtingi įsitikinimai, ypač jei vengėte apie tai kalbėtis anksčiau. Sveikata gali priminti apie miego, poilsio svarbą. Verta vengti kategoriškų išvadų ir moralizavimo, net jei atrodo, kad esate teisūs. Tai tinkamas metas stebėti ir leisti sau nežinoti visų atsakymų.
DVYNIAI
Mintys dažniau kryps į finansus, įsipareigojimus, pasitikėjimo temas ar vidinius procesus, kurių nebesinori atidėlioti. Darbo aplinkoje gali tekti spręsti klausimus, susijusius su atsakomybe ar pasidalijimu pareigomis. Finansų srityje verta būti itin atidiems dokumentams, sąlygoms ir neaiškiems susitarimams. Santykiuose norėsis daugiau atvirumo, tačiau tam prireiks daugiau kantrybės, atidumo, jautrumo. Gali pasireikšti emocinis nuovargis, įtampa. Ši savaitė tinkama paleisti senus įsitikinimus ir stoti į sąžiningą akistatą su savimi.
VĖŽYS
Jūsų dėmesys kryps į santykius ir tai, kaip dalijatės atsakomybe su kitais. Tiek asmeninėje, tiek darbinėje partnerystėje gali išryškėti poreikis aiškiau įvardyti lūkesčius. Darbe verta stebėti, ar neperimate per daug svetimų užduočių vien dėl noro išlaikyti ramybę. Finansiniai klausimai gali būti susiję su susitarimais, kuriems prireiks aiškumo. Sveikata gali priminti apie save virškinimo problemomis ar sutrikusiu miegu. Tai savaitė, kai sąžiningas dialogas su kitais gali atnešti daugiau ramybės, nei bandymas viską išlaikyti savyje.
LIŪTAS
Darbe gali augti krūvis arba atsirasti poreikis peržiūrėti, kas iš tiesų verta jūsų energijos. Reikėtų atkreipti dėmesį į detales, terminus ir smulkius nesusikalbėjimus, kurie gali kelti vidinę įtampą. Finansų srityje naudinga laikytis konservatyvesnio požiūrio ir vengti spontaniškų išlaidų. Santykiuose gali jaustis atstumas, jei visas dėmesys nukryps tik į darbus ar atsakomybes. Sveikata gali priminti apie poilsio, mitybos ir ritmo svarbą. Naudinga sumažinti savikritiką. Tai savaitė, kai nuoseklumas ir rūpinimasis savimi gali tapti tvirta atrama.
MERGELĖ
Gali sustiprėti kūrybos ir gyvo ryšio poreikis, nors aplinkybės tam ne visada bus palankios. Darbo srityje gali kilti įtampa tarp pareigos ir vidinio poreikio dirbti prasmingai, o ne vien efektyviai. Finansai gali būti susiję su vaikais, hobiais ar asmeninėmis iniciatyvomis, tačiau verta vengti rizikingų sprendimų. Santykiuose svarbu pastebėti, ko iš tiesų norisi. Gali pasireikšti nervinė įtampa ar miego sutrikimai. Naudinga vengti perfekcionizmo ir leisti sau būti netobuliems. Tai metas, kai nuoširdumas gali duoti daugiau nei pastangos.
SVARSTYKLĖS
Dėmesys kryps į namus, šeimą ir vidinį saugumo jausmą. Darbo reikalai gali susipinti su asmeniniais klausimais, todėl verta aiškiau atskirti, kur baigiasi pareiga ir prasideda poilsis. Finansiniuose sprendimuose gali kilti noras investuoti į komfortą ar aplinkos gerinimą, tačiau naudinga išlaikyti saiką. Santykiuose gali išryškėti senos emocijos. Gali pasirodyti, kad aplinkiniai tikisi iš jūsų daugiau ramybės, nei šiuo metu galite suteikti. Sveikata gali priminti apie emocinės pusiausvyros svarbą, ypač jei ilgai ignoravote savo jausmus. Verta pasirūpinti savo savijauta.
SKORPIONAS
Gali suaktyvėti bendravimas, padaugėti susitikimų. Darbe svarbūs pokalbiai gali vykti neformaliai, tačiau jų turinys turės ilgalaikį poveikį, todėl verta rinktis žodžius apgalvotai. Finansiniai klausimai gali būti susiję su dokumentais, susitarimais ar smulkiomis, bet pasikartojančiomis išlaidomis. Santykiuose gali kilti atvirumo poreikis, tačiau ne visi bus pasirengę girdėti gilesnes tiesas. Sveikatai naudinga mažinti tempą, vengti spaudimo sau viską suprasti iš karto. Ši savaitė palanki klausytis, stebėti ir pasitikėti tuo, kas bręsta tyliai.
ŠAULYS
Dėmesys gali krypti į savivertę ir tai, kaip elgiatės su turimais resursais. Darbo srityje gali kilti klausimų apie atlygio ir pastangų balansą, ypač jei jaučiate, kad duodate daugiau, nei gaunate. Finansai skatins atsargumą, verta peržiūrėti išlaidas ir vengti sprendimų, paremtų vien optimizmu. Santykiuose gali išryškėti noras jaustis patikimai ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Galite jausti kūno įtampą, susijusią su stresu ar per dideliu krūviu. Tai savaitė, kai tvirtas pagrindas kuriamas ne skubėjimu, o nuoseklumu.
OŽIARAGIS
Ši savaitė gali būti tarsi vidinis atskaitos taškas, kuriame aiškiau pajuntate, kur esate ir kur nebenorite eiti. Darbe gali daugėti atsakomybės, tačiau kartu atsiras ir poreikis veikti pagal savo tempą, o ne svetimus lūkesčius. Finansiniai klausimai skatins blaiviai vertinti galimybes. Santykiuose net maži žodžiai ar gestai turės didesnę reikšmę nei įprastai. Gali būti, kad norėsis daugiau tylos ir mažiau aiškinimų. Sveikata gali priminti apie ribas, ypač jei ilgą laiką ignoravote nuovargį ar kūno signalus. Verta vengti griežto savęs vertinimo ir lyginimo su kitais.
VANDENIS
Norėsis atsitraukti nuo išorinio šurmulio ir daugiau dėmesio skirti vidinei būsenai. Darbo klausimai gali spręstis lėčiau, nei norėtųsi, todėl naudinga ne spausti procesus, o stebėti, kas bręsta tyliai. Finansų srityje verta vengti neaiškių susitarimų ir sprendimų, priimamų vien iš nuojautos. Santykiuose gali kilti poreikis turėti daugiau erdvės, tačiau svarbu tai išsakyti ramiai. Gali sustiprėti jautrumas kitų žmonių emocijoms. Sveikata primins apie poilsio, miego ir nervų sistemos tausojimo svarbą. Naudinga vengti informacinio pertekliaus ir nuolatinio bendravimo.
ŽUVYS
Gali sustiprėti ryšys su bendruomene, draugais, tačiau kartu išryškės poreikis atsirinkti, kam skiriate savo laiką. Darbe gali atsirasti naujų idėjų ar pasiūlymų, bet ne visi jie bus praktiški. Finansiniuose reikaluose verta vengti painių susitarimų, ypač susijusių su kitų žmonių lūkesčiais. Santykiuose gali kilti noras padėti ar gelbėti, tačiau svarbu nepamiršti savęs. Emociškai būsite jautresni, lengviau perimsite aplinkos nuotaikas. Galite jausti nuovargį ar išsiblaškymą. Naudinga mažinti triukšmą, svarbu išlaikyti vidinę pusiausvyrą.
