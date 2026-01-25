Duona – tyli grėsmė paukščiams

Pastaruoju metu vis dažniau matyti vaizdai, kurie specialistams kelia nerimą – paukščiai lesinami ne trupiniais ar grūdais, o didžiausiomis duonos riekėmis. Neretai ir sužiedėjusiomis.
Mieste apstu primėtytų duonos gabalėlių – jų galima rasti ne tik parkuose ar prie vandens telkinių, bet ir šalia atliekų konteinerių.
Tačiau tokios „vaišės“ ypač pavojingos smulkiems paukščiams, kurie dažnai neturi galimybių rasti tinkamesnio lesalo.
Pasak ornitologės Ingridos Lagunavičienės, duona paukščiams yra vienas prasčiausių pasirinkimų, nors daugelis žmonių to nežino.
„Visur akcentuoju atsakingumą – rekomenduoju vengti duona lesinti apskritai, nes ji paukščiams netinkama – skrandyje brinksta, trikdo virškinimą, o jai suvirškinti reikia daug vandens, kurio žiemą dažnai nėra, nes užšąla. Net ir nedidelis batono kiekis mažiems paukščiams gali būti mirtinas“, – pabrėžė ornitologė.
Specialistė ragina gyventojus, norinčius padėti sparnuočiams, rinktis jiems tinkamą lesalą. Saugiausias pasirinkimas – natūralūs ir nesūdyti produktai.
„Geriausia lesalui rinktis nesūdytas saulėgrąžų sėklas, įvairius grūdus, avižas, riešutus. Tai maistas, kurį paukščiai gali lengvai suvirškinti, – jis jiems suteikia reikalingos energijos“, – aiškino I. Lagunavičienė.
Ne mažiau svarbi ir lesyklų priežiūra, kadangi net ir tinkamas maistas, paliktas be priežiūros, gali tapti pavojingas sparnuočiams.
„Svarbu nepamiršti lesyklų higienos, nes ir ten įpiltos sėklos gali pradėti pūti, pelyti. Lesyklas reikia kartais ir išvalyti“, – teigė specialistė.
Paukščių lesinimas žiemą gali būti naudingas tik tuomet, kai tai daroma atsakingai. Priešingu atveju geri norai gali baigtis skaudžiomis pasekmėmis tiems, kuriems labiausiai norima padėti.
