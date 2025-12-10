Dzūkijos miškai stebina: Varėnoje voveraitės auga net gruodį

Gruodį miške auga daugiausiai nevalgomi grybai, tačiau grybautojai džiaugiasi, kad šiemet Lietuvos miškuose vis dar gausiai auga ir voveraitės.
Nors Varėna – grybų kraštas, vietiniai dzūkai negali patikėti, kad jų miškuose vis dar yra šviežių grybų.
„Ne, nemačiau ir netikiu“, – sakė vyriškis.
„Kada čia parodė, kad voveraitės yra? Žinote, nenorėčiau tikėti“, – kalbėjo kitas vyriškis.
Sako, kad Varėnoje grybų gausos nebuvo nė pavasarį, o ką jau kalbėti apie žiemą.
„Anksti pavasarį dažnai „Facebook“ atsiranda grybai ir didžiausios pintinės, o Dzūkijoje tokių stebuklų nebūna“, – pasakojo vyras.
„Nėra grybų, ką tik iš miško su šuniu grįžau“, – aiškino moteris.
Tad tiems, kurie grybų miške nematė, grybautojas Algimantas parodė voveraites.
Šie metai grybais buvo rekordiniai. Voveraičių daugiau nei įprastai užderėjo dar pavasarį, o ir atėjus žiemai jų netrūksta.
„Reikia žinoti daugmaž vietas. Vasarą tai jos beveik visur auga. O žiemą turi žinoti – nuėjęs į kitą mišką, arba aukščiau pasikėlęs, jau nerasi“, – aiškino grybautojas Algimantas.
Algimantas žino kiekvieną šio miško kampelį, todėl ir grybų žiemą randa net daugiau, nei jam reikia.
„Pasirenki kažkiek ir užtenka. Visų nerenku, o pasivaikščiojęs porą kilogramų tikrai rasi“, – pasakojo Algimantas.
Bet grybautojas gerai žino viena – per šventes tikrai valgys šviežius grybus.
„Gal pasirinksiu, tai su silke padarysiu: ant aliejaus pakepinsiu su svogūnais ir ant silkės“, – dalijosi Algimantas.
Nors dalis žmonių valgyti gruodį augančių voveraičių nerizikuoja.
„Nerinkčiau ir tikrai nevalgyčiau, nes jeigu jie yra pašalę, jie yra nuodingi – jų negalima valgyti“, – sakė vyriškis.
„Nepatarčiau niekam jų valgyti dabar“, – teigė kitas vyriškis.
Kiti šviežių grybų dabar neatsisakytų.
Jeigu šiltuoju metų laiku voveraitės yra delikatesas, tai ar tikrai jų reikėtų atsisakyti žiemą ir radus miške geriau jas apeiti neliečiant?
„Jeigu grybas yra pažeistas, tada jis jau pradės gesti, o kai kurios grybų medžiagos, kai jos genda, gali tapti ir nuodingos. Tada tikrai galima apsinuodyti grybais“, – aiškino grybų pasaulio ekspertė, edukatorė Aurelija Plūkė.
Grybus žiemą pažeidžia šalnos, nors dabar lauke – pliusinė temperatūra.
„Voveraitės yra lėčiau augantis grybas, sunku pasakyti, kada tos voveraitės išaugusios, nes dar visai neseniai buvo šalnos, šią savaitę jų nėra. Bet vis tiek reikėtų stebėti grybą, gerai apžiūrėti ir tik tada nuspręsti, ar imti valgymui“, – teigė A. Plūkė.
Reikėtų itin atidžiai patikrinti, ar grybo kotelis nepakeitęs spalvos, ar nėra pajuodęs.
Taip pat miškuose dabar yra ir kitokių grybų.
„Visokiausių yra grybų. Kas moka ir domisi skirtingais grybais, tikrai gali grybauti ir žiemą“, – kalbėjo A. Plūkė.
Anot grybautojo, žiemą voveraitės ne tokios gardžios, nes savyje turi daugiau vandens, tačiau Algimantas žino, kad jas pakepinus vanduo išgaruos, ir skonis vis tiek bus neblogas.
