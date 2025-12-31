Neries regioniniame parke rastas itin retas grybas – paprastasis taukius

„Tai vienas paslaptingiausių ir labiausiai nykstančių grybų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą“, – teigiama pranešime.
Anot jo, šis radinys – ne tik mokslinė ar gamtinė naujiena.
Paprastasis taukius (Sarcosoma globosum) auga miško paklotėje tarp spyglių ir samanų, dažniausiai brandžiuose eglynuose ir jų pakraščiuose.
Jo vaisiakūniai 3–8 cm skersmens, rutuliški, raukšlėti, rudos spalvos, o vidus pripildytas bespalvių, į drebučius panašių gleivių. Viršuje matomas tamsiai rudas, lėkštelės formos įdubimas.
Aplinkosaugininkų teigimu, šis grybas yra nevalgomas, tačiau jo ekologinė vertė – milžiniška.
Paprastasis taukius laikomas brandžių, mažai trikdytų miškų indikatoriumi. Ten, kur jis atsiranda, miškas dažnai yra išsaugojęs natūralią struktūrą, storą paklotę ir ilgalaikius ekologinius ryšius.
Ilgą laiką manyta, kad paprastasis taukius Lietuvoje jau išnykęs – nuo 1960 iki 2008 metų jis nebuvo aptinkamas. Tačiau per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje užfiksuotos mažiausiai penkios šio grybo radavietės.
Šių grybų paiešką apsunkina ir tai, kad vaisiakūniai išdygsta ne kasmet – esant nepalankioms sąlygoms, grybiena gali „tylėti“ net keletą metų.
Paprastasis taukius pasirodo lapkričio–gruodžio arba kovo–gegužės mėnesiais.
„Šis radinys Neries regioniniame parke dar kartą pabrėžia: brandūs medžiai nėra tik pavieniai objektai ar medienos ištekliai. Jie yra ekosistemų ašis, palaikanti daugybę rūšių – nuo nematomų grybų ir bakterijų iki paukščių ir žinduolių. Po jų šaknimis mezgasi ryšiai, kurių praradimas reiškia ne pavienį nuostolį, o grandininį biologinės įvairovės nykimą“, – teigiama pranešime.
Neries regioninis parkas įsikūręs Vilniaus ir Trakų rajonų bei Elektrėnų savivaldybės teritorijose.
Naujausi komentarai