Prieš Kalėdas – griežtas įspėjimas: už šį veiksmą gresia didžiulės baudos

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ priminė Vištyčio regioninis parkas, ragindamas šventėms ruoštis atsakingai ir saugoti gamtą.
„Šventiniu laikotarpiu daugelis nori namus papuošti žaliaskare, mišku kvepiančia eglute ar eglės šakomis, tačiau savavališkai kirsti eglutes ar jų šakas – draudžiama“, – skelbiama parko pranešime.
Parko atstovai atkreipia dėmesį, kad eglė – ne trumpalaikė puošmena, o ilgai augantis miško medis. Pasak jų, eglė užauga per maždaug 60–70 metų, todėl savavališkai nukirstu medžiu pasidžiaugsime tik trumpą laiką, o augdama miške ji galėtų džiuginti dar ne vieną dešimtmetį.
Gyventojams primenama, kad išimtis taikoma tik privačių miškų savininkams. Tokiu atveju eglutę savo valdoje galima nusikirsti be papildomo informavimo, tačiau būtina su savimi turėti miško nuosavybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.
Už neteisėtą eglučių ar jų šakų kirtimą gresia administracinė atsakomybė. Fiziniai asmenys gali būti baudžiami nuo 60 iki 300 eurų, taip pat privalo atlyginti gamtai padarytą žalą. Juridiniams asmenims numatytos didesnės baudos – nuo 300 iki 600 eurų.
Apie pastebėtus neteisėtus kirtimus ar kitus miško pažeidimus gyventojai raginami pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112.
„Švęskime atsakingai – saugokime miškus“, – ragino Vištyčio regioninio parko atstovai.
