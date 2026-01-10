Graikijos sala ieško savanorių: nemokamas būstas ir maitinimas mainais už kačių priežiūrą

Apie galimybę kačių mylėtojams paskelbė labdaros organizacija „Syros Cats“, veikianti saloje nuo 1990-ųjų, praneša „Daily Mail“.
Vaizdingoje Syros saloje, esančioje maždaug 110 kilometrų nuo Pirėjo uosto Egėjo jūroje, gyvena apie 3 tūkst. benamių kačių. Fondas „Syros Cats“ ieško savanorių laikotarpiui nuo vieno mėnesio.
Darbo grafikas – 5 valandos per dieną, 5 dienos per savaitę. Savanoriams suteikiamas nemokamas apgyvendinimas, komunalinės paslaugos ir pusryčiai. Jų pareigos apima gyvūnų maitinimą, kraiko dėžių valymą, kačių kailio priežiūrą, pagalbą duodant vaistus bei sergančių kačių transportavimą pas veterinarą. Taip pat savanoriai veda ekskursijas prieglaudos lankytojams.
Dalyvauti kviečiami suaugę, energingi ir atsakingi kandidatai. Pirmenybė teikiama asmenims, turintiems veterinarijos slaugytojo patirties arba anksčiau dirbusiems su laukinėmis katėmis. Asmenys iki 25 metų svarstomi rečiau, o kandidatai su vaikais ar savo augintiniais nepriimami.
Vienu metu saloje dirba tik keturi savanoriai. Kiekvienam jų suteikiamas atskiras miegamasis, o virtuvė ir vonios kambarys yra bendri. Savanoriai patys apmoka kelionės, pietų ir vakarienės išlaidas. Ne Europos Sąjungos šalių piliečiai privalo laikytis Šengeno erdvės taisyklių ir turėti galiojantį sveikatos draudimą.
Organizacija palankiai vertina skaitmeninius klajūnus, tačiau jų nuotolinis darbas turi būti lankstus ir netrukdyti atlikti pagrindinių pareigų prieglaudoje.
Dėl itin didelio paraiškų skaičiaus 2026 metų įdarbinimo laikotarpis šiuo metu yra sustabdytas. Kandidatams patariama sekti „Syros Cats“ socialinius tinklus ir iš anksto parengti anketą, kurioje būtų nurodyta jų patirtis bei motyvacija.
Įdomu tai, kad panašūs pasiūlymai, kai apgyvendinimas suteikiamas mainais už tam tikras paslaugas, egzistuoja ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, Japonijoje viešbutis „Asahi Ryokan“ siūlė kambarį vos už 50 pensų už naktį, su sąlyga, kad gyventojas tiesiogiai transliuos savo viešnagę „YouTube“ platformoje.
Naujausi komentarai