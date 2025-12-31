Graikija ir Kipras Naujuosius pasitiks be fejerverkų trenksmo

Atėnai ir Nikosija nusprendė 2026-uosius pasitikti be langus drebinančių fejerverkų. Juos pakeis tylioji pirotechnika, šviesų ir dronų šou.
Šiuo pokyčiu siekiama, kad Naujųjų metų šventės būtų palankesnės vaikams ir augintiniams, ypač jautresne klausa pasižymintiems gyvūnams, bei atsiriboti nuo pasenusių tradicijų, dėl kurių naudojamos didelį triukšmą skleidžiančios degiosios medžiagos.
Ramesni Naujieji metai
Atėnuose jau pernai apie Naujuosius metus pranešė naujo tipo tylieji fejerverkai. Sostinės meras Haris Dukas (Haris Doukas) teigia, kad šis sprendimas rodo pasikeitusius prioritetus.
„Tai žymi naują Naujųjų metų švenčių erą, – teigė jis. – Įspūdingas šviesų šou be kurtinančio triukšmo – gerbiant žmones, gyvūnus ir aplinką.“
Nikosija žengė dar toliau – įvertinusi įprastų fejerverkų poveikį, nusprendė jų visiškai atsisakyti. Renginių organizatoriai ir savivaldybių pareigūnai teigia, kad fejerverkai gali sukelti stresą vyresnio amžiaus gyventojams, kūdikiams, žmonėms su autizmo spektro sutrikimais bei tiems, kurie kenčia nuo potrauminio streso.
„Šis sprendimas yra platesnių savivaldybės pastangų modernizuoti viešąsias šventes ir suderinti jas su Europos tendencijomis bei tvarumo tikslais dalis“, – teigė savivaldybė.
Tylieji fejerverkai bus leidžiami lankytinose vietose
Tyliųjų fejerverkų, kurie į orą paskleidžia žvaigždutes, sukuria spalvinius ir vizualius efektus, gamyboje parako granulės vis dar naudojamos. Tačiau naudojamas daug mažesnis šios sprogios medžiagos kiekis, kad paleidus tokius fejerverkus nebūtų jiems būdingo kurtinančio trenksmo.
Šie tylesni pirotechnikos gaminiai nėra naujas išradimas. Jie dažnai naudojami didesnių pasirodymų metu arba jie gali būti montuojami ant tokių lankytinų vietų kaip Eifelio bokštas ar apžvalgos ratas „Londono akis“.
Crisas Matthew (Krisas Metju), Jungtinėje Karalystėje (JK) įsikūrusios įmonės „Quietworks“, kuri specializuojasi tyliųjų fejerverkų šou srityje, įkūrėjas, teigė, kad mažesnį triukšmą skleidžiančios pirotechnikos naudojimas dažnai reikalauja papildomo planavimo ir kūrybiškumo, be to, idealiai tinka intymesnėms šventėms.
„Argumentas dėl mažo triukšmo ar tylių fejerverkų tampa daug aktualesnis, rengiant mažesnius pasirodymus, – sakė jis. – Tokiuose renginiuose kaip vestuvės ir privačios šventės tylesni fejerverkai vertinami kaip pranašesni.“
Seni įpročiai ir naujos technologijos
Graikijoje ir Kipre įprasta leisti kurtinančius fejerverkus tokius tokiomis progomis kaip ortodoksų Velykos. Kai kuriose kaimo vietovėse, kuriose vis dar galioja ilgametė tradicija namuose laikyti ginklus, kiekviena minėtina proga vis dar baigiasi šventiniu šūviu. Tačiau tiek vienu, tiek kitu atveju, neretai neišvengiama sužalojimų.
Daugumoje Atėnų regiono savivaldybių šiais metais bus leidžiami ir tradiciniai garsūs fejerverkai. Tačiau sostinėje, aukštosiomis technologijoms tampant vis prieinamesnėmis ir sudėtingesnėmis, Naujųjų metų naktį vyks šviesų ir dronų šou.
Nikosijoje dronai jau faktiškai pakeitė fejerverkus savivaldybės renginiuose. Skirtingai nuo fejerverkų, dronų šou kelia minimalų triukšmą, neišskiria cheminių medžiagų, nepalieka šiukšlių ir nekelia gaisro pavojaus.
Laikas pasirinktas neatsitiktinai. Sausio 1 dieną Kipras perima pirmininkavimą Europos Sąjungai (ES). Jo sostinė planuoja ištisus metus naudoti dronų ekranus Kipro ir ES simbolikai demonstruoti.
„Savivaldybės pagrindinis tikslas yra rodyti pavyzdį, teikiant pirmenybę saugesnėms, ekologiškesnėms ir tvaresnėms alternatyvoms“, – teigiama pranešime, „ir, kur įmanoma, visiškai atsisakant tradicinių fejerverkų savivaldybės renginiuose“.
