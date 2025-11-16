Grąžino, nes garsiai rėkė, tačiau paaiškėjo – katytė šaukėsi pagalbos

Rado soduose
Ši istorija prasidėjo Elektrėnuose, kai netoli miesto esančių sodų gyventojai pranešė apie be priežiūros lakstančią katytę. Viešosios įstaigos „Keturkojis draugas“ vadovė Dainora Ivanauskienė sako, jog jau tapo įprasta, kad vasarą benames kates sodų lankytojai maitina, o atėjus rudeniui jos liekamos likimo valiai.
„Žmonės mums pradėjo skambinti, kad klaidžioja katytė, susirūpino, kad per žiemą soduose ji nenugaištų. Nuo pat pradžių katytė buvo labai meili, draugiška. Ji tikrai nebuvo laukinė“, – kaip į „Keturkojo draugo“ rankas pateko katytė, prisimena Dainora.
Paženklino ir išleido sveiką
Kaip ir įprasta, prieš atiduodant gyvūnėlį į naujų šeimininkų namus, katytė buvo nuvežta į veterinarijos kliniką. „Jokių sveikatos problemų nenustatyta. Apžiūros metu ji buvo ir paženklinta“, – patikina Dainora ir priduria, kad augintinė iškart buvo užregistruota naujosios šeimininkės vardu.
Vis dėlto jųdviejų draugystė ilgai netruko. Maždaug po 1,5 mėnesio ji pas gyvūnų globėjus grįžo – jos šeimininkė pareiškė, kad katės auginti nebenori. „Augintoja sakė, kad katė visą laiką rėkia, lipa sienomis, neva yra nedraugiška ir tokia ji nereikalinga“, – apstulbo tokį pareiškimą išgirdusi Dainora.
Ne vienintelis atvejis
„Keturkojo draugo“ vadovę stebina, kad nors Noną priglaudusi gyventoja matė, jog katės elgesys pasikeitė, ji vis tiek nesikreipė į veterinarijos gydytojus, nebandė suprasti, kodėl pasikeitė gyvūnėlio elgesys, o tiesiog nusprendė jos atsisakyti kaip nepatikusio daikto.
„Ji tik laukė, kada Nona nustos miaukti, bet į veterinarus nesikreipė. Pareiškė, kad nori grąžinti gyvūną“, – pasakoja D. Ivanauskienė ir pabrėžia, kad tokių istorijų, kai paimtų globoti gyvūnų atsisakoma, pasitaiko bent kelios per metus.
Grįžusi pas Dainorą Nona iškart iškeliavo apžiūrai pas veterinarijos gydytojus Jonavoje. Ten jaunutei katytei nustatytas dantenų uždegimas. Jai keitėsi dantukai, todėl kilo infekcija.
„Seni dantys nepasišalino, prasidėjo uždegimas. Operacijos metu pašalinti probleminiai dantys, kartu katytę ir sterilizavome. Už atliktas paslaugas sumokėjome 465 eurus“, – sako D. Ivanauskienė ir džiaugiasi, kad galėjo padėti į bėdą patekusiai Nonai.
Rūpinasi laikinoji globėja
Dabar katytė dienas leidžia laikinosios globėjos Larisos namuose, kur jai netrūksta dėmesio ir rūpesčio. Dainora džiaugiasi, kad Nona domisi nauji šeimininkai, tačiau užtikrina, jog dės visas pastangas, kad nepasikartotų panašus scenarijus.
„Nona labai meili, draugiška, rami. Mums ankstesnioji šeimininkė sakė, kad ji rėkia, sienas drasko, bet Nona nieko panašaus nedaro. Matyt, tuomet jai skaudėjo dantenas ir garsiau miaukdama prašėsi pagalbos. Juk ji – ne žmogus, nepasakys, kad skauda.
Apie Noną niekas negali nė menkiausio blogo žodelio pasakyti, jos charakteris – puikus“, – apie katytę, laukiančią rūpestingų naujųjų šeimininkų, pasakoja „Keturkojo draugo“ vadovė D. Ivanauskienė.
