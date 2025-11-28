Į saugomų gyvūnų sąrašą įtraukta daugiau nei 70 ryklių ir rajų rūšių

Gamtosaugininkai tai pavadino istorine pergale.
Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) signatarai Uzbekistane vykusiose derybose pritarė griežtesniems prekybos apribojimams įvairioms ryklių ir rajų rūšims.
Gamtosaugininkai ir ekspertai perspėjo, kad šioms rūšims kyla vis didesnis pavojus dėl pernelyg intensyvios žvejybos ir klimato kaitos.
„Tai istorinė ryklių pergalė, kurios labai tikėjomės“, – sakė Tarptautinio gyvūnų gerovės fondo (IFAW) vyresnioji programų vadovė Barbara Slee (Barbara Sly).
„Moksliniai duomenys aiškiai rodo, kad į ryklius reikia žiūrėti ne kaip į žvejybos išteklius, o kaip į išsaugojimo objektą“, – naujienų agentūrai AFP pridūrė ji.
CITES reglamentuoja prekybą daugiau nei 40 tūkst. rūšių, faktiškai uždrausdama arba smarkiai apribodama prekybą sparčiausiai nykstančiais pasaulio augalais ir gyvūnais.
Penktadienį priimtas sprendimas faktiškai apriboja prekybą bangininiais rykliais, mantomis, kitomis rajomis ir rykliais, įskaitant paprastuosius sriubinius ryklius ir europinius kiauniaryklius, kurie dažniausiai medžiojami maistui, bei ruduosius trumpadyglius ryklius, kurie taikiniais tampa tik dėl kepenų aliejaus.
Naujausi pakeitimai reiškia, kad prekyba bus smarkiai reguliuojama ir leidžiama tik tuo atveju, jei bus pripažinta tvaria.
Po kelių posėdžių, kuriuose ginčytasi dėl prekybos kitų rūšių gyvūnais, įskaitant ungurius, pasiūlymas padidinti ryklių apsaugą buvo priimtas bendru sutarimu.
Pasak B. Slee, šis sprendimas rodo besikeičiantį požiūrį į ryklius.
„Tai turėtų reikšti besaikio žvejojimo pabaigą ir naują vilties bangą rykliams“, – sakė IFAW programų vadovė.
Pasak Tarptautinės gamtos apsaugos organizacijos (IUCN), daugiau nei trečdaliui rajų ir ryklių rūšių gresia išnykimas.
Daugeliu atvejų rykliai medžiojami dėl konkrečių kūno dalių, pavyzdžiui, pelekų ar kepenų, o kiti žūsta patekę į žvejybinius tinklus.
