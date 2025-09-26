„Ieškoma pikta voverė“: mažiausiai du žmonės buvo paguldyti į ligoninę

Joan Heblack žurnalistams papasakojo, kad vaikštinėjo San Rafaelio Lukaso slėnio rajone, kai tarsi iš niekur atsiradusi voverė ją puolė, ėmė draskyti ir kandžioti.
„Ji įsikibo į mano koją. Uodega užriesta aukštyn. Aš šaukiau: „Nusiimk ją nuo manęs, nusiimk nuo manęs!“ – pasakojo J. Heblack.
Isabel Campoy taip pat pasakojo, kad buvo užpulta, kai vaikščiojo toje pačioje vietoje.
Voverė šoko nuo žemės tiesiai jai į veidą, kurį moteris spėjo užsidengti ranka, nubaidžius užpuolikę, ranka liko kruvina.
Po voverės išpuolio abiems moterims teko kreiptis į skubiosios pagalbos skyrių.
Dabar iškabinti skelbimai, įspėjantys gyventojus, kad voverė – ne juokų reikalas ir kad daugiau nei penki žmonės buvo užpulti „labai piktos voverės“, kuri „atsiranda tarsi iš niekur“.
Nevyriausybinės organizacijos „Marin Humane“ atstovė Lisa Bloch teigė, kad nuo rugsėjo vidurio jie negavo jokių pranešimų apie voverės užpuolimus.
Jei voverė vėl pasirodytų, nevyriausybinė organizacija tikino bendradarbiausianti su pareigūnais, kad pašalintų gyvūną iš parko.
„Mes jau esame susidūrę su tokiu elgesiu. Beveik visada tai atsitinka dėl to, kad kažkas šėrė gyvūną. Žmonės neturėtų šerti laukinių gyvūnų“, – tikino L. Bloch.
Gera žinia yra tai, kad voverės nėra pasiutligės nešiotojos.
San Rafaelis yra Marino apygardoje, apie 32 kilometrus į šiaurę nuo San Francisko.
