JAV teisingumo departamentas padavė Kaliforniją į teismą

Federalinė institucija ketvirtadienį paskelbė pradėjusi teisines procedūras, kuriomis siekiama užblokuoti Kalifornijos planą perbraižyti rinkimų apygardas, kurį valstijos rinkėjai praėjusią savaite patvirtino didele balsų dauguma.
Nauji Kalifornijos rinkimų apygardų žemėlapiai, už kuriuos, pasak CNN, balsavo 64 proc. rinkimuose dalyvavusių valstijos gyventojų, yra palankūs demokratams. Šį siūlymą Kalifornijos gubernatorius iš Demokratų partijos Gavinas Newsomas prieš praėjusią savaitę vykusius rinkimus pristatė kaip atsaką respublikonų perbraižytoms rinkimų apygardoms Teksaso valstijoje, turėjusioms suteikti šiai partijai nedidelę persvarą Kongrese.
Kalifornijos rinkėjų palaikymo sulaukęs vadinamasis „50-asis pasiūlymas“ numato laikiną rinkimų apygardų perbraižymą, kuris Demokratų partijai galėtų suteikti penkis papildomus mandatus kovoje dėl JAV Kongreso kontrolės per kitų metų Vidurio kadencijos rinkimus.
Naujienų agentūra „The Associated Press“ pažymi, kad panašius Teksaso įstatymų leidėjų veiksmus palaikė ir net skatino JAV prezidentas Donaldas Trumpas, o nei prieš šią, nei prieš kitas respublikonų kontroliuojamas ir rinkimų apygardas perbraižiusias valstijas jo administracija jokių veiksmų nesiėmė.
G. Newsomo planui užsitikrinus rinkėjų palaikymą, Teisingumo departamentas savo pareiškime nurodė prisijungiantis prie valstijos Respublikonų partijos jau iškelto ieškinio JAV apygardos teisme Kalifornijoje, teigdamas, esą naujajame rinkimų apygardų žemėlapyje jos koreguojamos „rasiniu pagrindu“ ir taip pažeidžiama JAV Konstitucijos keturioliktąją pataisą.
„Rasė negali būti naudojama kaip priemonė siekti politinių interesų, bet būtent tai Kalifornijos generalinė asamblėja padarė su 50-uoju pasiūlymu“, – savo pareiškime sakė vyriausiasis generalinės prokurorės pavaduotojas civilinių teisių klausimais Jesusas A Osete.
„Kalifornijos gyventojams buvo įsiūlytas neteisėtas, rasiniu pagrindu sudarytas žemėlapis, tačiau JAV Konstitucija draudžia jį naudoti 2026-aisias ir vėliau“, – pridūrė jis.
„Kalifornijos rinkimų apygardų perbraižymo schema yra įžūlus galios užgrobimas, piliečių teisių pažeidimas ir pasityčiojimas iš demokratinio proceso“, – savo pareiškime teigė JAV generalinė prokurorė Pam Bondi.
Priešiškumo Kalifornijai niekada neslepiantis JAV prezidentas socialiniuose tinkluose šią rinkimų apygardų perbraižymo iniciatyvą pavadino „gigantišku sukčiavimu“, tačiau jokių šį teiginį pagrindžiančių įrodymų nepateikė.
„Šie nevykėliai pralaimėjo rinkimuose, netrukus pralaimės ir teisme“, – britų transliuotojui BBC sakė G. Newsomo atstovas spaudai.
G. Newsomas rugpjūtį pradėtą rinkimų apygardų Kalifornijoje perbraižymo kampaniją vadino kova „ugnimi prieš ugnį“, reaguojant į D. Trumpo kurstomų respublikonų pradėtus bandymus tai daryti jų kontroliuojamose valstijose.
Kalifornijos generalinis prokuroras Robas Bonta gynė valstijos gubernatorių ir jo iniciatyvą, pažymėdamas, kad „50-ajam pasiūlymui“ jau buvo iškelti keli ieškiniai, tačiau nė vienas iš jų nebuvo sėkmingas.
„Kalifornijos gyventojai rinkimuose pasisakė aiškiai ir garsiai“, – savo pareiškime, kurį cituoja BBC, sakė Kalifornijos generalinis prokuroras.
„Jie yra pavargę nuo Trumpo teisės principų nepaisymo, melų ir negebėjimo padaryti gyvenimą ne tokį brangų visiems amerikiečiams. Jų balsai turi būti gerbiami“, – pridūrė R. Bonta.
Pasak „The Associated Press“, į šiuos rinkimus, kuriose rinkėjai pritarė gubernatoriaus iniciatyvai, buvo investuota dešimtys milijonų dolerių, savo nuomonę išreiškė ir žinomiausi šalies politikai, o tai rodo, kad jų reikšmė šalies mastu – itin didelė.
Respublikonų partijai atstovavęs buvęs gubernatorius Arnoldas Schwarzeneggeris G. Newsomo iniciatyvai prieštaravo, o buvęs prezidentas iš Demokratų partijos Barackas Obama pasirodė ją palaikančioje reklamoje, vadindamas iniciatyvą protingu būdu kovoti su respublikonų veiksmais, kuriais siekiama išsaugoti Atstovų rūmų kontrolę.
Ši konfrontacija su D. Trumpu, pasak „The Associated Press“, dar labiau išaugino G. Newsomo, kuris neseniai patvirtino svarstysiantis galimybę kandidatuoti į prezidentus 2028 m., populiarumą nacionaliniu mastu.
Naujausi komentarai