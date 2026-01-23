Teisme pasirodęs princas – ant ašarų slenksčio

Paklaustas, kaip jaučiasi, jaunėlis Jungtinės Karalystės įpėdinio brolis, teigė, kad viskas einasi kuo puikiausiai.
JAV gyvenantis Haris dėl teismo su geltonosios žiniasklaidos atstovais savaitei atvyko į Londoną. Civilinį ieškinį laikraščiui „Daily Mail“ leidėjams yra iškėlęs ne tik Haris, bet ir dar šešios garsenybės, įskaitant dainininką Eltoną Johną bei aktorę Elizabeth Hurley.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Jie kaltina žiniasklaidą, kad porą dešimtmečių šnipinėjo jų gyvenimus, telefonus, ligos istorijas ir bankų sąskaitas. Žurnalistai samdė privačius detektyvus, kad jų būstuose ir automobiliuose įrengtų klausymosi įrangą bei šitaip kurtų sensacijas.
Princas, pats liudijęs teisme, vos neapsiverkė, kad žiniasklaida kelia jo šeimai sielvartą.
Skelbiama, kad per kryžminę apklausą Haris laikėsi kovingos taktikos, tačiau matėsi, kad jis – ant ašarų slenksčio. Pasak jo, toks elgesys pavertė jo ir jo žmonos Meghan Markle gyvenimus absoliučia kančia.
Leidinys „Daily Mail“ kaltinimus vadina absurdiškais – teigia, kad pusšimtis tokių straipsnių buvo parašyti remiantis teisėtais šaltiniais, o informaciją apie įžymybes nutekindavo jų pačių draugai.
