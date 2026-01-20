Kilus skandalui „Ūkininkai ieško meilės“ – šou nugalėtoja kreipėsi į teismą

Projekto organizatoriai atsisakė mokėti prizą
Projekto laimėtojams buvo pažadėtas 5 tūkst. eurų prizas, kuris turėjo būti padalintas perpus. Vis dėlto Deimantė pinigų taip ir negavo – organizatoriai motyvavo tuo, esą jos elgesys buvo nesąžiningas.
„Rokas, kai baigėsi visas projektas, gavo pinigus iš karto, o man jie nebuvo išmokėti, nes, pasak organizatorių, mano elgesys buvo nesąžiningas“, – „Delfi“ sakė Deimantė.
„Esame atpirkimo ožiai“
Dar vasarą „Delfi“ kalbintas L. Karalius teigė, kad apie jų santykius po filmavimų žinojo ir kiti projekto dalyviai, tačiau situacija buvo pateikta taip, tarsi jie būtų kalti dėl kilusio skandalo.
„Esame atpirkimo ožiai. Projekto rengėjai, atrodo, nori pasinaudoti situacija sutaupant pinigėlius“, – „Delfi“ teigė Lukas.
Jis taip pat pabrėžė, kad ginčas nėra susijęs su finansine nauda.
„Ne piniguose esmė. Tai yra principo reikalas“, – sakė jis.
Sprendimą teko priimti teisme
Kadangi susitarti taikiai nepavyko, Deimantė su advokatais kreipėsi į teismą. Kaip pasakojo moteris, kompromiso ieškoti kita pusė nebuvo linkusi.
„Draugiškai su TV3 atstovybe susitarti per advokatus nepavyko, nebuvo rastas joks kompromisas. Galiausiai teko paduoti ieškinį į teismą“, – „Delfi“ sakė Deimantė.
Byla buvo nagrinėta Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose. Pasak Deimantės, sprendimas perkelti bylą iš Vilniaus jai buvo netikėtas.
Teismas: prizas sulaikytas neteisėtai
2025 metų lapkričio 20 dieną teismas visiškai patenkino Deimantės ieškinį. Nuspręsta, kad prizas jai buvo atimtas nepagrįstai.
„Teismą laimėjome, jokios mano kaltės nebuvo, o prizas buvo neišmokėtas ir atimtas neteisėtai“, – „Delfi“ teigė Deimantė.
Teismo sprendimu iš UAB „All Media Lithuania“ Deimantei priteista:
-
2 500 eurų piniginis prizas;
-
5 proc. metinės procesinės palūkanos;
-
856 eurai bylinėjimosi išlaidų.
Kaip pažymi „Delfi“, sprendimas galėjo būti skundžiamas apeliacine tvarka, tačiau TV3 šia teise nepasinaudojo, todėl nuosprendis įsigaliojo.
Kova dėl orumo
Nors pinigai galiausiai buvo išmokėti, Deimantė pabrėžė, kad teisinė kova jai buvo itin sunki emociškai.
„Buvo baisu, nes visgi tai yra TV3. Visi aplink sakė, kad tai – kova su vėjo malūnais“, – „Delfi“ prisipažino moteris.
„Bet, kaip matome, viskas yra įmanoma, kai esi nekaltas“, – pridūrė ji.
Anot Deimantės, prizas turėjo būti išmokėtas gruodžio mėnesį, įsigaliojus apeliaciniam laikotarpiui, bet pinigai buvo pervesti tik sausio viduryje – likus vos vienai dienai iki įsikišant antstoliams.
Situaciją „Delfi“ pakomentavo ir TV3 atstovai, nurodę, kad gerbia teismo sprendimą ir jį įvykdė.
„Apmaudu, jog šioje situacijoje kilo nesusipratimų – sąžiningo bei etiško elgesio normas TV3 supranta kitaip. Gerbiame teismo sprendimą ir jį įvykdėme. TV3 svarbu, kad visi televizijos projektai vyktų sklandžiai, o jų dalyviai ir žiūrovai jaustųsi užtikrinti bei vertinami. Todėl TV3 ir toliau nuosekliai sieks maksimalios skaidrumo ir pasitikėjimo kultūros“, – rašoma TV3 atsiųstame komentare.
Naujausi komentarai