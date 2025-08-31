Kaip įveikti veterinarų baimę

Apie gudrybes, kurios padės tiek gyvūnui, tiek jo savininkui tinkamai pasiruošti vizitui ir patirti kuo mažiau neigiamų emocijų, pasakoja LSMU Smulkiųjų gyvūnų klinikos specialistai.
1. Įsigykite tinkamą nešioklę arba tinkamą pavadėlį ir petnešas. Nešioklė turėtų būti pakankamai didelė, kad gyvūnas joje galėtų atsistoti ir apsisukti, kad tilptų gyvūnui skirta pagalvė ar kitas paminkštinimas. Nešioklę patogu naudoti katėms ir mažiems šuniukams. Nesineškite katės į kliniką rankose, nes išsigandęs gyvūnas gali pabėgti. Jei gyvūnas didesnis ar jūs nenorite naudoti nešioklės, reikėtų rinktis ne antkaklius, o tvirtas petnešas ir trumpą pavadėlį, kad galėtumėte lengvai valdyti gyvūną, nes svetimoje aplinkoje net ir gerai besielgiantys ir paklusnūs šunys gali išsigąsti ir bandyti ištrūkti.
2. Supažindinkite katę (ar mažą šuniuką) su nešiokle. Likus kelioms dienoms iki numatyto vizito pas veterinarijos gydytoją, palikite nešioklę namuose atidarytą, įtieskite guoliuką su pažįstamu kvapu ir paberkite mėgstamų skanėstų. Per kelias dienas nešioklė gyvūnui taps pažįstama ir saugia vieta. Prieš pat vizitą pasistenkite, kad gyvūnas pats įeitų į nešioklę.
3. Jei važiuojate automobiliu, pastatykite nešioklę ant grindų, kad ji stovėtų stabiliai. Šunys turėtų būti prisegti specialiais saugos diržais arba uždaryti į specialius didelius narvus. Prieš vizitą stenkitės savo augintinio kelias valandas nešerti, kad kelionės metu jo nepykintų. Automobilyje leiskite ramią tylią muziką. Jei šuniukas ar kačiukas nepratę važiuoti, iš pradžių reikėtų leisti pabūti automobilyje, apsiuostyti, paskui vertėtų jį šiek tiek pavežioti ir pratinti prie kelionių automobiliu.
4. Kartais, tarp būtinų vizitų, užsukite į kliniką pasverti gyvūną ir pabendrauti su veterinarijos gydytoju. Šis patarimas labiau skirtas šuniukų savininkams. Vizito metu naudokite gyvūno mėgstamus žaislus ir skanėstus – taip jam bus kuriamos teigiamos asociacijos su klinika ir kitas būtinas vizitas bus mažiau nemalonus.
5. Žaisdami su gyvūnu, pratinkite jį prie prisilietimų. Žaisdami su šuniuku ar kačiuku nuo mažų dienų vis palieskite jo kojas, letenas, palaikykite jas ilgiau, pačiupinėkite pirštus, glostydami čiupinėkite ausis, lieskite lūpas, apžiūrėkite akis. Tokie prisilietimai, kuriuos gyvūnas pajunta žaisdamas su jumis, jam nesukelia diskomforto, todėl vėliau šiuos veiksmus atliekant veterinarijos gydytojui apžiūros metu katės ir šunys patiria mažiau streso.
6. Atvykę į kliniką perspėkite gydytoją apie jūsų augintinį erzinančius dirgiklius: gyvūnas nerimauja, kai šalia yra kitų gyvūnų, nemėgsta, kai jį laiko svetimi žmonės, rodo agresiją, kai lendama prie nasrų ir t. t. Tokia informacija leis gydytojui tinkamai prieiti prie gyvūno, sukeliant jam kuo mažiau baimės.
7. Atsineškite į kliniką gyvūno žaislą ar jo mėgstamų skanėstą. Kartais gydytojas gali paprašyti juos panaudoti nukreipiant gyvūno dėmesį. Vertėtų nepamiršti antklodės ar rankšluosčio su gyvūnui pažįstamu kvapu. Procedūrų metu suvyniojus gyvūną, jis jaučiasi saugiau.
8. Prieš eidami į kliniką leiskite gyvūnui lauke pasišlapinti ir pasituštinti, išskyrus atvejus, kai liga susijusi su šlapimo takais ir reikalingas šlapimo mėginys tyrimams – tokiu atveju stenkitės, kad gyvūnas lauke nepasišlapintų. Jei liga susijusi su virškinimo trakto sutrikimais, galite ateidami į kliniką atnešti gyvūno išmatų mėginį.
9. Atsineškite visus vaistus, kuriuos gyvūnas tuo metu gauna ar kurie dar neseniai buvo naudojami, turėkite atliktų tyrimų su gautais rezultatais lapus, ligos išrašus, nuotraukas ar vaizdo medžiagą su matomu sutrikimu.
10. Prieš vizitą pas veterinarijos gydytoją šuniuką pavedžiokite lauke, su kačiuku šiek tiek pažaiskite. Mūsų pūkuoti draugai būna ramesni, kai yra šiek tiek pavargę.
11. Jeigu turite klausimų, susirašykite juos.
12. Žinokite, ką gyvūnas ėda, kaip tuštinasi, kaip šlapinasi, kaip pakito elgesys. Tokia informacija padės greičiau nustatyti galimas ligas.
13. Vizito metu patys stenkitės išlikti ramūs, nesijaudinti, nes gyvūnai supranta ir perima mūsų emocijas.
14. Apdovanokite savo augintinį už gerą elgesį vizito metu.
