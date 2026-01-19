 Klimato kaita keičia Alpes: vietoje sniego – alyvmedžių giraitės

Klimato kaita keičia Alpes: vietoje sniego – alyvmedžių giraitės

2026-01-19 10:32
Eglė Radušytė (LNK)

Klimatas taip sparčiai keičiasi, kad alyvmedžiai iš Viduržemio regiono jau kirto Alpes. Alyvmedžių giraites ėmė sodinti ūkininkai Austrijoje. Nors žiemos čia jau nebėra tokios šaltos, ūkininkai baiminosi, kad pakenkti gali vis sausesnės vasaros.

Šie jauni ūkininkai Burgenlando žemę bando paversti savotiška austriška Toskanos versija, kurioje jau šimtmečius spaudžiamas vienas geriausių alyvuogių aliejų. Auginti alyvmedžių giraites čia tapo įmanoma dėl šylančio klimato.

„Pastaruosius 10–15 metų klimato kaita mūsų regione tokia stipri, jog ir žiemos tapo šiltos, tad auga alyvmedžiai“, – teigė ūkininkas William Markl.

Per trejus metus ūkininkų pora prisodino apie 400 alyvmedžių ir tikisi verslą dar labiau plėsti. Tiesa, ūkininkai ne tik augina alyvuoges, bet ir pipirus bei kiniškas datules.

„Jei pasieksime tikslą, galėsime surinkti maždaug dvi tonas derliaus. Tuomet spausime aliejų“, – sakė ūkininkas Jonathan Beck.

LNK stop kadras

Anksčiau alyvmedžiai neišgyvendavo austriškų žiemų, tačiau dabar pokyčiai akivaizdūs – vien šioje vietovėje alyvmedžiai išplitę keliuose hektaruose.

„Smagu važinėti po regioną ir matyti naują alyvuogių giraitę, priklausančią ne mums. Galbūt po 20 metų čia bus kaip Italijoje“, – dalijosi W. Markl.

Be alyvuogių, kai kurie Austrijos ūkininkai jau pradėjo auginti ryžius, o vyndariai eksperimentuoja su karščiui atsparesnėmis vynuogių veislėmis.

Tiesa, šalyje dažnėja karščiai ir sausros. Anot specialistų, ateityje Austrijos vasaros gali tapti pernelyg sausos net ir alyvmedžiams.

Šiame straipsnyje:
klimato kaita
Austrija
alyvmedžiai
alyvuogės
ūkininkai
alyvuogių aliejus
sausros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų