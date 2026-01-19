Klimato kaita keičia Alpes: vietoje sniego – alyvmedžių giraitės

Šie jauni ūkininkai Burgenlando žemę bando paversti savotiška austriška Toskanos versija, kurioje jau šimtmečius spaudžiamas vienas geriausių alyvuogių aliejų. Auginti alyvmedžių giraites čia tapo įmanoma dėl šylančio klimato.
„Pastaruosius 10–15 metų klimato kaita mūsų regione tokia stipri, jog ir žiemos tapo šiltos, tad auga alyvmedžiai“, – teigė ūkininkas William Markl.
Per trejus metus ūkininkų pora prisodino apie 400 alyvmedžių ir tikisi verslą dar labiau plėsti. Tiesa, ūkininkai ne tik augina alyvuoges, bet ir pipirus bei kiniškas datules.
„Jei pasieksime tikslą, galėsime surinkti maždaug dvi tonas derliaus. Tuomet spausime aliejų“, – sakė ūkininkas Jonathan Beck.
Anksčiau alyvmedžiai neišgyvendavo austriškų žiemų, tačiau dabar pokyčiai akivaizdūs – vien šioje vietovėje alyvmedžiai išplitę keliuose hektaruose.
„Smagu važinėti po regioną ir matyti naują alyvuogių giraitę, priklausančią ne mums. Galbūt po 20 metų čia bus kaip Italijoje“, – dalijosi W. Markl.
Be alyvuogių, kai kurie Austrijos ūkininkai jau pradėjo auginti ryžius, o vyndariai eksperimentuoja su karščiui atsparesnėmis vynuogių veislėmis.
Tiesa, šalyje dažnėja karščiai ir sausros. Anot specialistų, ateityje Austrijos vasaros gali tapti pernelyg sausos net ir alyvmedžiams.
