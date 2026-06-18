Iš legalios daugyklos išgelbėta Meškutė šokiravo net visko mačiusius veterinarus

„Meška pas mus gydosi odos ligą. Meškutė gyveno narve labai blogomis sąlygomis. Buvo neprižiūrėta jos sveikata, ir kai ji buvo išgelbėta, praktiškai nepaėjo, turėjo labai daug infekcijų. Apskritai šios veislės yra sudėtingesnės, jų sveikata sudėtingesnė. Dėl jų anatomijos jos dažniau turi pėdų, sąnarių, stuburo, akių ligų. Dėl to suploto snukučio ir nosytės gomurys užkrenta, sunku kvėpuoti. Būtent daugyklose nėra kreipiamas dėmesys į šunų sveikatą“, – pasakojo A. Zykutė.
Su Meškutės istorija supažindino ir „Dogspoto“ vadovė Indrė Aleksynė.
„Meškutė iš legalios daugyklos. Mes ją pasiėmėme 2025 m. rugpjūčio mėnesį“, – sakė I. Aleksynė.
Paklausta, ar teko pamatyti, kokiomis sąlygomis gyvūnas buvo laikomas, ji teigė, kad daugintojai tokių dalykų neberodo.
„Šito mes jau nebematome. Kaip sakau, daugintojai jau iki tiek mūsų nebeprisileidžia. Esu mačiusi daug tų gyvūnų. Iš tiesų esame matę ir sužalotų, ir labai suluošintų, bet vis tiek kiekviename gyvūne randi kažkokį elementą, aspektą, kuris tave šokiruoja. Vytautas ją iškėlė iš mašinos, ir sakau: o Dieve, šuo kalnas. Ji buvo su beprotišku antsvoriu. Jai iš užpakalio tekėjo pūliai, nagai buvo ilgiausi, letenos iškrypusios. Mūsų tarnybos nevertina psichologinės būklės, o tai yra labai svarbu, kai gyvūnas bijo savo šešėlio, neina, galbūt žolę pirmą kartą letenomis liečia“, – kalbėjo I. Aleksynė.
Anot jos, gyvūno elgesys leido įtarti, kad didelę gyvenimo dalį jis praleido narve.
„Buvo nugrūsta į narvą kažkur kampe, kad, kaip sakau, nesimaišytų ir viskas, jog būtų savo vietoje“, – teigė I. Aleksynė.
Šiuo metu Meškutė pas veterinarus lankosi dėl odos, ausų ir pėdų problemų.
„Meška jau pakartotiniam vizitui ateina dėl odos, būtent ausų ir pėdučių problemų. Mes gydome ausų uždegimą ir pasižiūrėsime po gydymo, kaip jis veikia. Pas Mešką jau buvo tas uždegimas, darytas net ir kompiuterinis tomografas. Pas ją yra lėtiniai pokyčiai ausyse, kurie išliks visą gyvenimą, nes ilgą laiką negydant ausų kanalai sukaulėja ir tada turime pastovų uždegimo šaltinį, ten gali atsirasti bakterijų. Globėjai, šeimininkai turi rūpintis, gyvūnai atiduodami tik tiems, kurie žino, kad reikalinga nuolatinė priežiūra ir profilaktika“, – aiškino A. Zykutė.
Veterinarė prisiminė, kokios būklės Meškutė buvo išgelbėjimo metu.
„Meška turėjo stiprių akių problemų, užpūliavusias akytes, taip pat odos problemų. Pas Meškutę yra smakro uždegimas ir jis jau gerėja. Odos raukšlytėse šiems šunims dažniau atsiranda infekcijos. Mes turime šias vietas prižiūrėti labiau“, – sakė ji.
Pasak A. Zykutės, tokių šunų priežiūra reikalauja nuolatinio dėmesio.
„Tai tiesiog yra valymas, antiseptika ir pirminės problemos valdymas, o pagrindinė problema yra alergija. Tai besikartojantys ausų uždegimai, pėdų uždegimai, apskritai odos uždegimai, niežulys. Kam yra alergija, mes jau turime aiškintis. Tai gali būti maistas, ektoparazitai arba aplinka. Iš esmės, ar tai maistas, ar aplinka, nustatome atlikdami eliminacinę dietą. Jeigu niekas nuo maisto nepasikeitė, reiškia, alergizuoja žiedadulkės, dulkės ir kiti aplinkos veiksniai. Deja, dažniausiai alergizuoja ne maistas, o aplinka“, – pažymėjo veterinarijos gydytoja.
Ji atkreipė dėmesį ir į lėtinio uždegimo paveiktą Meškos pėdutę.
„Tai reiškia, kad dėl alergijos ir lėtinio uždegimo, taip pat dėl konformacijos, tai yra sudėjimo, anatomijos, būna problemų dėl sąnarių. Svoris labiau tenka šiai vietai, todėl turime tokį išstorėjimą. Organizmas suformuoja tokį papildomą paduką ir ši vieta tampa nuolat uždegiminė, nes čia svoris neturėtų būti nešamas. Ji vaikšto ant tokios plonos odelės, bėgiodama ją nuolat trina, tarsi nuospaudą“, – pasakojo A. Zykutė.
Veterinarė teigė, kad galutinę situaciją galima įvertinti tik atlikus tyrimus.
„Pamatysime po mikroskopu, nes čia gali būti ir tiesiog prisirinkę purvo, o gali būti kokia bakterija ar mieliagrybis. Pažiūrėsime ausytes, jos yra jautrios, nes ji turėjo uždegimą. Jau dabar jos kaip ir neskausmingos, ji nereaguoja, bet vis tiek palietus galvytę suka ją į šoną, nes per ilgą laiką tos ausys tapo jautrios. Ji žino, kad anksčiau skaudėjo, todėl dabar net bijo, nors ausytės jau daug geresnės būklės“, – aiškino specialistė.
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Anot jos, gydymo rezultatai jau matomi.
„Tikrai labai ženklus pagerėjimas. Jau nebėra bakterijų, kurias matėme prieš dvi savaites. Iš esmės pasitarsime su šeimininkais dėl profilaktinio plano, kad tas ausis palaikytume, sakykime, su kontroliuojama mikroflora. Tikėkimės, kad Meškos uždegimą pavyks suvaldyti“, – sakė A. Zykutė.
Veterinarijos gydytojos teigimu, šiuo metu Meškos būklė yra stabili.
„Dabar jos būklė stabili. Tai reiškia, kad uždegimas suvaldytas. Globėjams paskyrėme profilaktinį planą. Tai nėra taip, kad jau viskas – visi vaistai baigėsi. Lieka antiseptikai, tam tikri purškalai pėdoms ir ausims, probleminių vietų stebėjimas. Jeigu kas nors keistųsi, vis tiek palaikome ryšį. Jeigu reikės, Meška vėl pasirodys pas mus ir mes padėsime“, – apibendrino A. Zykutė.
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