Ministrų kabinetas pritarė siūlymui išplėsti Biržų ir Gražutės regioninių parkų ribas

Plečiant parkų ribas siekiama išsaugoti gamtos ir kultūros vertybes, tinkamai reguliuoti rekreacinę ir ūkinę veiklą.
Ministerijos teigimu, dabartinės parkų ribos bei tvarkymo priemonės tik iš dalies atitinka per pastarąjį dešimtmetį pasikeitusias žemės valdų ribas, gamtos ir kultūros paveldo išsidėstymą bei augančius rekreacijos poreikius, todėl jas reikia peržiūrėti ir atnaujinti.
Vyriausybei pritarus, bus pradėti rengti nauji šių regioninių parkų planai.
Didžiąją dalį ploto – 70 proc. – kurį planuojama įtraukti į Biržų parką, sudaro privačios nuosavybės žemė, o 90 proc. ploto, kurį planuojama įtraukti į Gražutės parką – valstybinės reikšmės žemė.
Į Biržų regioninį parką taip pat įtraukiamas Pamūšių kraštovaizdžio draustinis, o į Gražutės – Smalvos hidrografinis draustinis.
Dabartiniai Biržų regioninio parko ribų ir tvarkymo planai patvirtinti 2009 metais, o Gražutės – 2010–2011 metais.
Teigiama, jog per šį laikotarpį pasikeitė gamtinė aplinka, demografinė gyvenamųjų vietovių situacija, ūkininkavimo būdas ir intensyvumas, žmonių pažintiniai, rekreaciniai ir kiti poreikiai, geriau ištirta teritorija.
Planuojama, kad Biržų ir Gražutės parkų teritorijų planavimui reikės apie 300 tūkst. eurų. Lėšas tam skirs Aplinkos ministerija.
Privačių miškų savininkams, kurių miškuose dėl regioninių parkų plėtros bus nustatyta papildomų ūkinės veiklos apribojimų, bus numatytos kompensacijos, tačiau tam skirta konkreti suma nėra įvardijama.
„Tikslus kompensacijoms reikalingų lėšų poreikis priklausys nuo planavimo schemos sprendinių“, – rašoma projekte.
Valstybės saugomų teritorijų tarnybos duomenimis, dabartinis Biržų regioninio parko plotas siekia 14,4 tūkst. hektarų, Gražutės – 32 tūkst. hektarų.
