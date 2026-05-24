Mokslininkai skambina pavojaus varpais: pasaulis gali likti be kavos ir šokolado

„Vabzdžių apokalipsės“ poveikis žmonių sveikatai
Per pastaruosius tris dešimtmečius vabzdžių populiacija planetoje mažėjo nerimą keliančiu greičiu – kai kuriais skaičiavimais, net iki 1 proc. per metus. Šis reiškinys tapo toks plačiai paplitęs, kad mokslininkai jį pavadino „vabzdžių apokalipse“. Tyrimas Nepale pirmą kartą leido išmatuoti, kaip ši ekologinė krizė veikia žmonių sveikatą.
Mokslininkų komanda kas dvi savaites skaičiavo vabzdžių kiekį laukuose, o vėliau šiuos duomenis lygino su vietos gyventojų nepakankamos mitybos lygiu. Rezultatai pasirodė stulbinantys: vabzdžiai apdulkintojai užtikrino apie 44 proc. ūkininkų pajamų ir daugiau nei 20 proc. gyvybiškai svarbių maistinių medžiagų vartojimo, ypač vitaminų A, E ir folio rūgšties.
Mažėjant apdulkintojų skaičiui ir įvairovei, žmonių pajamos bei mitybos kokybė smarkiai prastėjo. Daugiau nei pusei tyrime dalyvavusių vaikų buvo nustatytas augimo sulėtėjimas dėl itin skurdžios mitybos, priklausomos nuo daržovių, ankštinių augalų ir vaisių, kuriems būtinas apdulkinimas.
Mokslininkai prognozuoja, kad jei žemės ūkio praktika nepasikeis, iki 2030 m. ūkininkai praras dar 7 proc. vitamino A ir folatų. Šių medžiagų trūkumas gali sukelti regėjimo sutrikimus ir įgimtus raidos pažeidimus.
Visuotinė grėsmė ir paprasti sprendimai
Nors tyrimas buvo atliktas Nepale, jis atskleidžia paslėptą grėsmę visam pasauliui. Apie 2 mlrd. žmonių planetoje priklauso nuo smulkaus ūkininkavimo. Maždaug trims ketvirtadaliams pasaulio žemės ūkio kultūrų reikalingas vabzdžių apdulkinimas, o tokie populiarūs produktai kaip kava, migdolai ir šokoladas visiškai nuo jo priklauso.
Tačiau mokslininkai rado būdų, kaip sustabdyti šį destruktyvų procesą. Remiantis kompiuteriniais modeliais, situaciją gali pagerinti paprasti žingsniai: vietinių laukinių gėlių sodinimas šalia ūkių, laukinių bičių veisimas ir reikšmingas pesticidų naudojimo mažinimas.
Tokios priemonės ne tik galėtų atkurti vabzdžių populiaciją, bet ir 30 proc. padidinti ūkininkų pajamas, tuo pačiu metu atitinkamai 5 proc. ir 9 proc. padidinant vitamino A bei folio rūgšties suvartojimą.
„Biologinė įvairovė nėra prabanga. Tai mūsų sveikatos, mitybos ir pragyvenimo pagrindas“, – pabrėžė tyrimo bendraautoris, ekologas Thomas Timberlake'as.
Mokslininkai jau seniai perspėja, kad be bičių pasaulis per naktį nesugrius, tačiau jis labai greitai pradės irti. Ir kuo toliau, tuo stipriau tai pajusime.
