Naujametinę naktį – šalčio rekordai

Feisbuko paskyroje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ skelbiama, kad oro temperatūra (1,5 m aukštyje) teoriškai galėjo pasiekti -21 ar netgi -22 laipsnius, tačiau remiantis oficialiais duomenimis šalčiausia buvo Šalčininkuose -20,4 °C ir Skuode -19,6 °C.
Tai tapo šalčiausia naktimi Lietuvoje nuo 2024 m. sausio vidurio t. y. beveik per du metus.
Tačiau oficialiai oro temperatūra fiksuojama tik oro stebėjimo stotelėse, o štai pajūrio gyventojai Naujametinę naktį pranešinėjo savo kiemuose fiksuotais šalčio rekordais.
Kretingiškiai dalijosi žinia, kad kai kur naktį paspaudė iki 19 laipsnių šalčio.
Klaipėdos rajone, netoli Gargždų, termometro stulpelis nukrito žemiu 15-os laipsnių šalčio padalos.
Klaipėdos rajono Pėžaičių kaimo gyventojai pranešė, kad naktį šalo iki 17 laipsnių šalčio.
Dercekliuose termometro stulpelis krito iki 15 laipsnių šalčio padalos.
Šilutės rajone 22 val. fiksuotas 17 laipsnių šaltis.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pirmąją 2026 metų parą Lietuvoje daug kur krituliai, vyraus sniegas, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus.
Daugelyje rajonų pustys, vietomis kils pūga. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 0 iki 3 laipsnių šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais krituliai, daugiausia sniegas, šlapdriba. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Vietomis pustys. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos, dieną 0–4 laipsniai šilumos.
Šeštadienį daug kur protarpiais krituliai, daugiausia nedidelis sniegas, šlapdriba. Vietomis plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai