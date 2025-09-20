Pamažu ateina tikras ruduo

Tiek šeštadienį, tiek sekmadienį bus galima pasimėgauti gerais, šiltais orais. Anot sinoptikų, lietaus nebus, pietvakarių vėjas sieks apie 7–12 m/s. Šiandien temperatūra sieks 20–22 laipsnius šilumos, o rytoj šils iki 21–23 laipsnių. Ir sekmadienio naktis bus gana šilta – temperatūra – 16–18 laipsnių šilumos. Abi šios dienos bus debesuotos, bet tikėtina, kad saulė taip pat išlįs.
Pirmadienio naktį bus šiek tiek vėsiau negu savaitgalį – temperatūra sieks 15–17 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 17–19 laipsnių. Vyraus pietvakarių, vakarų vėjas, kuris gali pakilti iki 15 m/s. Naktis numatoma be žymesnio lietaus, o dieną prognozuojami trumpi lietūs. Diena bus apniukusi, debesuota, kaip ir visa savaitė.
Antradienio naktis numatoma be lietaus, tačiau dieną gali nesmarkiai palyti. Vėjo kryptis ir smarkumas ženkliai nesikeis. Temperatūra sieks iki 15–17 laipsnių šilumos.
Nuo trečiadienio iki penktadienio temperatūra naktį ir dieną išliks panaši – naktimis sieks apie 8–10 laipsnių, o dienomis – iki 14–16 laipsnių šilumos. Lietaus nesulauksime nei šią dieną, nei ketvirtadienį, nei penktadienį. Šiaurės rytų vėjas trečiadienį pūs iki 5–9 m/s, o kitomis dienomis sieks iki 7–12m/s.
Kitą savaitgalį vyraus nestiprus pietryčių, pietų vėjas. Temperatūra naktimis sieks taip pat apie 8–10 laipsnių, o dienomis – iki 15–17 laipsnių šilumos. Nesmarkus lietus numatomas nebent sekmadienį.
