Ruduo grąžins skolą

Tik šiandien dangus gali iškrėsti niekšybę ir per patį pučiamųjų orkestrų festivalio įkarštį driokstelėti perkūnija bei prapliupti trumpa liūtis. Bet gali atsitikti ir taip, kad pritvinkę debesys išsilies kur nors atokiau nuo Klaipėdos. Trumpos liūties metu vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 15 m/s, laikysis 20–22 laipsnių šiluma.
Sekmadienis numatomas jau sausas, nors ir debesuotas, naktį tikėtina 12–14 laipsnių šiluma, o dieną bus apie plius 21–23 laipsnių.
Nuo pirmadienio pusę savaitės nusistovės tobuli poilsiui bei grybavimui orai. Pūs silpnas šiltas pietrytys, lietaus nelaukiama iki ketvirtadienio vakaro, šilta bus ir dieną, ir naktį.
Kai kuriomis naktimis oras įšils iki 15–17 ar net 19 laipsnių šilumos, dienomis bus maloniai šilta – apie 23 ar net 25 laipsnius.
Ketvirtadienio pavakarę į pajūrį atslinks atmosferos frontas, atnešiantis orų pokyčius – jie pasireikš lietumi, nesustosiančiu per naktį iki penktadienio ryto.
Penktadienio dieną tikėtini tik nežymūs krituliai, saulė neprasibraus per debesis, todėl dieną gali būti vėsiau – apie 19–21 laipsnis šilumos.
Jeigu prognozės nepasikeis, kitas savaitgalis turėtų būti ramus ir sausas, tikėtina, kad termometrai rodys 17–21 laipsnius.
