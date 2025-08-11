Sinoptikė: iš orų kanceliarijos – džiugios naujienos

„Tik Baltija ir Lietuva porą dienų bus kiek vėsesnėje to anticiklono šiaurės rytinėje dalyje, pūs šiek tiek stipresnis vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Dar ir pasitraukusių ciklonų debesų likučiai mus pačioje savaitės pradžioje gali labai nedideliu lietučiu kartais palaistyti. Nuo savaitės vidurio ramus, sausas ir šiltas anticiklonas pagaliau Skandinaviją, Baltiją ir visą Rytų Europą uždengs.
Žolinių šventę sutiksime gerokai įkaitę ir tik švelnaus pietryčių vėjo šiek tiek gaivinami. Ateinantis savaitgalis gali būti permainingas, pagal dabartinius duomenis, labiausiai tikėtina, šeštadienį galime sulaukti trumpo, su perkūnija lietaus. Sekmadienis vėl bus sausesnis, bus vis dar šilta. Tikrai džiugios naujienos iš orų kanceliarijos“, – pranešė sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienio, rugpjūčio 11-osios, nakties pradžioje gali su perkūnija palyti šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose, vėliau be lietaus. Dienos metu irgi gali silpnai palyti, daugiausia dienos pradžioje, šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose. Naktį pūs šiaurės vakarų vėjas – 5–10 m/s, dienos metu – 7–12m/s. Nakties metu temperatūra nukris iki 10–14 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje – 15–17 laipsnių, dieną sušils iki 19–24 laipsnių, vėsiausia bus pajūryje.
Antradienio, rugpjūčio 12-osios, naktis bus be ženklesnio lietaus, dieną gali kai kur šiek tiek palyti, įdienojus daugiausia šiauriniuose rajonuose. Pūs vakarų vėjas, naktį pietvakarių – 3–7m/s, dienos metu – 6-11m/s. Nakties metu temperatūra nukris iki 10–14 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje –15–17 laipsnių, dieną sušils iki 19–24 laipsnių, vėsiausia bus pajūryje.
Trečiadienį, rugpjūčio 13-osios, naktis bus be lietaus, atsiras rūkas, daugiausia vakarinėje pusėje. Dienos metu gali nulyti silpnas lietus, daugiausia šiaurinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje. Pūs nepastovus vėjas – 3–7 m/s. Nakties metu temperatūra nukris iki 9–13 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje – 14–17 laipsnių. Dienos metu sušils iki 21-26 laipsnių, bet vėsiausia bus pajūryje.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d., lietaus nesulauksime. Pūs nepastovus vėjas – 3–7 m/s, dieną pietryčių – 4–8m/s. Nakties metu temperatūra nukris iki 9–13 laipsnių, naktį šilčiausia bus pajūryje – 14–16 laipsnių. Dienos metu sušils net iki 23–28 laipsnių.
Penktadienį, rugpjūčio 15 d., lietaus taip pat nesulauksime. Naktį pūs pietryčių vėjas – 3–7m/s, dienos metu – 6–11 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 12–17 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje. Dienos metu bus tikrai karšta – 26–30 laipsnių.
Šeštadienį, rugpjūčio 16 d., protarpiais su perkūnija palis, daugiausia dienos metu. Naktį pūs nepastovus vėjas – 3–7 m/s, dienos metu – vakarų 6–11m/s. Nakties metu temperatūra nukris iki 16–20 laipsnių, dieną sušils iki 23–27 laipsnių, vėsiausia bus pajūryje.
Sekmadienis, rugpjūčio 17 d., bus be ženklesnio lietaus. Naktį pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas – 3–7 m/s, dienos metu – 6–11 m/s. Naktį atšals iki 13-18 laipsnių, o dienos metu sušils iki 23-27 laipsnių, vėsiausia pajūryje – 20–22 laipsniai.
