Neatsispyrė išskirtinėms katėms: nemiauksi, o charakteriu primena šunį

Šios katės itin protingos, jas nesunkiai galima dresuoti ir netgi išmokyti atnešti savo žaislus ar kitus daiktus. Maža to, šios egzotinės katės idealus pasirinkimas tiems, kurie nepageidauja augintinių plaukų namuose, mat jos beveik nesišeria.
Pirmoji pažintis – 2023-iaisiais
Rimantė beveik visą savo gyvenimą augina kates. Po studijų ji įsigijo rusų mėlynąją katę, kurios kompanija džiaugėsi net septyniolika metų. Kurilų bobteilai jos akiratyje atsirado palyginti neseniai. Apie tokią veislę ji pirmąsyk išgirdo prieš dvejus metus, o pernai į jos namus atkeliavo pirmoji šios veislės katė. Čarle pavadinta daili katytė atvyko iš Lenkijos, Varšuvos veislyno.
Šiemet katė atsivedė pirmąją vadą – namuose smagiai siaučia šeši kačiukai. Jiems jau suėjo trys mėnesiai. Dalis jų jau rezervuota ir laukia, kada galės iškeliauti į naujus namus.
Išskirtinumas – uodega
Vienas pagrindinių Kurilų bobteilų skiriamųjų bruožų – trumpa, maždaug 8 cm ilgio, ilgaplaukė uodega. Anot Rimantės, katės jau gimsta su tokiomis uodegomis, nes tai yra natūralios mutacijos padarinys. Šių kačių veisėjai aiškina, kad trumpos uodegėlės yra visiškai skirtingos, kaip žmogaus pirštų atspaudai – dviejų vienodų nerasi.
„Manoma, kad šioms katėms įtaką padarė japonų beuodegės katės. Kurilų bobteilų veislė susiformavo laukinėje gamtoje. Dėl to jos pasižymi tikrai gera ir tvirta sveikata“, – pažymi šių kačių veisėja Rimantė.
Kurilų bobteilų kūno sandara kiek kitokia nei kitų kačių: užpakalinės kojos ilgesnės, o savo šoklumu primena lūšį.
Suaugę Kurilų bobteilai sveria apie 4–7 kg. Patelės būna kiek smulkesnės – 3–5 kg.
Katės nemiauksi
Tačiau R. Meldytę šios katės patraukė ne tik išskirtine ir puošnia išvaizda, bet ir savo charakteriu. „Tai daugiau nei katė. Jos meilios, ištvermingos, labai protingos. Jos netgi šiek tiek primena šunis. Jas galima išmokyti atnešti tam tikrą daiktą, žaisliukus. Tai itin aukšto intelekto katės. Jas nesunkiai galima dresuoti, išmokyti, ko namuose negalima daryti“, – pabrėžia pašnekovė.
Be to, Kurilų bobteilai, kaip įprasta kitoms katėms, nemiauksi, o skleidžia visai kitokį garsą. Rimantė sako, kad tai primena ne miauksėjimą, o burbuliavimą. „Jos išleidžia garsą, panašų į aukštą natą, arba burbuliuoja. Namuose jos šokinėja šiek tiek burbėdamos“, – nusijuokia pašnekovė.
Nors Kurilų bobteilai, augdami šeimoje, dažnai išsirenka vieną žmogų kaip savo šeimininką, jie gerai sutaria ir su likusiais šeimos nariais. Be to, jie labai draugiški tiek vaikams, tiek ir gyvūnams. „Mano namuose gyvena Rytų Europos aviganis. Jie puikiai sutaria. Mano šuo svetimas kates mėgsta pagainioti, bet savų neskriaudžia“, – šypteli Rimantė.
Beveik nesišeria
Įdomu tai, kad Kurilų bobteilai turi itin tankų kailį, tačiau beveik neturi povilnės, šios katės beveik nesišeria. „Galima sakyti, kad šių kačių plaukų namuose beveik nesidraiko. Tai didžiulis pranašumas“, – pažymi jų augintoja.
Šios veislės katinų būna dviejų rūšių: trumpaplaukių ir ilgaplaukių. Rimantė augina ilgaplaukius. Ilgaplaukėms katėms reikia skirti daugiau dėmesio – šukuoti kailiuką, kad puošnus kalis nesusiveltų.
Paklausta apie šių kačių mitybą, R. Meldytė sako, kad specialios dietos nėra – serviruoja aukščiausios super premium kokybės pašarą. Atsižvelgdama į Kurilų bobteilų laukinę prigimtį, Raminta jas palepina žalia arba virta mėsa. Pūkuotukės labiausiai mėgsta vištieną. „Jokiu būdu katės nešeriamos vien tik sausu ėdalu“, – patikina pašnekovė.
Primena lūšį
Kurilų bobteilai puikiai prisitaiko prie šeimininko gyvenimo būdo. Jeigu esate aktyvus – jos mielai su jumis padūks, jei propaguojate ramų poilsį – jos šalia įsitaisys ir džiaugsis kompanija.
Rimantė pastebi, kad šios katės pasižymi ypatingu šoklumu. Jos atsispirdamos nuo žemės gali užšokti net ant spintos.
„Jų šuolis labai stiprus. Atspirdamos jos nesunkiai užšoka ant daiktų, kurių aukštis yra iki 2 m. Jos be didelio vargo užšoka ant spintos. Jų kūno sandara kiek kitokia nei kitų kačių: užpakalinės kojos ilgesnės, o savo šoklumu primena lūšį. Jos tikrai gali aukštai šokti. Būna, kad namuose įsidūksta, užšoka ant lentynos. Jokių piktų išdaigų neiškrėtė. Jos labai protingos, žalos tikrai nesistengia daryti“, – pagyrų savo numylėtinėms negaili veisėja R. Meldytė.
