Populiariausios Lietuvoje kačių ir šunų veislės: ką tai sako ir apie mus?

Įžengę į paskutinį 2025-ųjų mėnesį, pasidomėjome, kokios kačių ir šunų veislės populiariausios Lietuvoje, ir paklausėme ekspertų, kokios tai veislės ir kas lemia, kad lietuvių širdys linksta būtent prie jų.
Pirma vieta nenustebino
Nekyla jokių abejonių, kad lietuviai – keturkojus mylinti tauta ir jų auginame išties nemažai, o daugiausia – mišrūnų. Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, šiuo metu registre įrašytos 184 603 katės, iš jų apie 149 tūkst. – mišrūnės.
Šunų Lietuvoje užregistruota 339 977. Daugiau nei pusė – 223 531 – taip pat mišrūnai.
Žvilgtelėjus į veislinių kačių sąrašą, matyti, kad sarašo viršūnėje tvirtai laikosi britų trumpaplaukės katės. Jų užregistruota net 6 351.
Tai visiškai nestebina Lietuvos felinologų draugijos „Bubastė“ viceprezidento Broniaus Gramavičiaus.
Pasak jo, šios katės labai panašios į mūsų tautiečius: draugiškos, kantrios, ramios ir protingos. Meiliai britukais vadinamos katės sugyvena su kitais gyvūnais ir greitai prisitaiko prie pokyčių. Jos nereikalauja pasivaikščiojimų ir nori gyventi ramiuose namuose. Britų trumpaplaukės murklės taip pat nerodo pernelyg didelio noro laipioti baldais į viršų. Šios katės laimingos, jei gali ramiai leisti vakarus ant sofos su šeimininkais.
Ne mažiau svarbu, kad šios veislės atstovės pasižymi gera sveikata. Be to, joms reikia palyginti nedaug priežiūros – plaukas trumpas, tad nereikia daug vargti šukuojant kailį.
„Britų trumpaplaukės – visiškai neįkyrios katės“, – priduria pašnekovas.
Antrą kartą nesirenka
Antroje vietoje po jų rikiuojasi Meino meškėnai. Jų Lietuvoje – 5 588. Toks kraštiečių pasirinkimas B. Gramavičių šiek tiek stebina – jis mano, kad šios veislės iš populiarumo olimpo jau pasitraukė. Tam yra priežasčių.
„Tai didelės katės. Jei pats gyvūnas nemažas, tai ir plaukų nemažai. Šios katės nemažai ir suėda, o kai kuriems augintojams tai irgi svarbu. Pastebėjau, kad auginantys Meino meškėną paprastai kitą katiną renkasi jau ir mažesnį, ir trumpesnio kailio“, – įžvalgomis dalijasi „Bubastės“ viceprezidentas.
Iš tiesų Meino meškėnai yra labai didelės, masyvios katės. Jų kailis dar labiau sustiprina įspūdingą laikyseną. Suaugusio patino svoris gali svyruoti nuo 4,8 kg iki 11 kg, o patelių 3,5–8 kg. Kūno ilgis (su uodega) siekia 1 m.
Katė, mėgstanti vandenį
Trečios pagal populiarumą Lietuvoje – Bengalijos katės. Jų yra 3 160.
„Tai nelengvo charakterio katės, jas sunku prisipratinti. Jos jau šiek tiek išeina iš mados, kaip ir sfinksai“, – tikina B. Gramavičius.
Teigiama, kad Bengalijos katės mėgsta pasivaikščiojimus su pavadėliu. Būna, kad jų net reikalauja – draskosi prie durų ir garsiai miaukia. Joms saugiau ir patogiau su petnešomis nei su antkakliais.
Bengalijos katėms patinka vanduo – jos noriai šokinėja į vonią ar dušą, be didelių kaprizų maudosi. Mėgsta medžioti ir laipioti. Tiesa, dažnai ilgą laiką paliekamos vienos, gali pradėti rodyti didesnį nepasitikėjimą, baikštumą ir laukinių protėvių bruožus.
Laukinis dešimtasis dešimtmetis
Žvilgtelėkime ir populiariausias šunų veisles šalyje. Prieš pasakodamas apie dažniausiai sutinkamų veislių atstovus, šunų dresavimo centro „Reksas“ vadovas Egidijus Brazys akcentuoja, kad šunų auginimo mados nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo labai pasikeitė.
„Prisiminkime dešimtąjį dešimtmetį, kai dominavo bulterjerai, dobermanai, Stafordšyro terjerai, pitbuliai. Tokios buvo mados, žmonės norėjo tvirtų, didelių šunų. Tas laikmetis buvo įtemptas, todėl šunys buvo laikomi dėl apsaugos. Netgi treneriai daugiau dresavo šunis ne dėl paklusnumo, o dėl namų, butų, teritorijos apsaugos. Negalėčiau sakyti, kad šuo kai kam atstojo ginklą, bet buvo noras su juo parodyti galią: kieme – BMW, prie šono – pitbulis. Banditų laikais tai buvo galima pamatyti tikrai gana dažnai“, – laukinio dešimtojo dešimtmečio kasdienybę prisimena E. Brazys.
Neatliepia šuns poreikių
Šunų dresūros ekspertas, išgirdęs, kad Lietuvoje tarp veislinių šunų daugiausia registruota vokiečių aviganių – 6 665, primena, kad tai ne šeimos šunys.
„Būtent taip yra, nors kai kam gali skambėti keistai. Pirmiausia tai tarnybinės veislės šunys, su kuriais reikia praleisti daug laiko. Dažnai pastebiu, kad žmonės neapskaičiuoja savo galimybių prieš pirkdami vokiečių aviganį. Jie naiviai tikisi, kad tokiam šuniui užteks lauke atlikti gamtinius reikalus kaip pudeliukui. Tačiau taip nėra“, – apie tai, jog šios veislės šunims reikia skirti nemažai laiko, kad jie išsikrautų tiek fiziškai, tiek protiškai, primena E. Brazys.
Tai labai sargios veislės šunys. Į namus atėjus svetimiems žmonėms, jie gali netgi rodyti agresiją.
„Žmonės pas mane ateina ir klausia, ką daryti, nes šuo puola kaimynus ar užėjusius svečius. Pirmiausia paklausiu, kodėl jie rinkosi vokiečių aviganį, nes tai darbinė veislė“, – teigia „Rekso“ vadovas.
Ekspertas pažymi, kad vokiečių aviganiai – itin protingi, lengvai dresuojami, todėl ir patys šeimininkai turi neapsileisti ir sudaryti sąlygas šuniui tobulėti, dirbti. Tokį šunį pasiryžęs auginti žmogus turi atskleisti geriausias keturkojo savybes.
„Sakyčiau, dalis vokiečių aviganių augintojų neatliepia šių šunų poreikių. Tai ne tik fizinė ir protinė veikla, bet ir socializacija, tinkamas auklėjimas. Juk šiems šunims reikia duoti tai, dėl ko jie sutverti, o sutverti jie pėdsekystei, saugojimui. Šiems šunims netinka ilgą laiką leisti voljeruose ar per per trumpai būti lauke. Jiems reikia šeimininko su tvirtu stuburu, kuris kartu praleis daug laiko lauke bet kokiu oru“, – pabrėžia E. Brazys.
Nori patogaus gyvenimo
Antra pagal populiarumą šunų veislė Lietuvoje – Jorkšyro terjerai. Jų registruota 6 280. Treti rikiuojasi vokiečių nykštukiniai špicai – 5 227. Įdomu, kad populiariausių veislių dešimtuke – nemažai mažų šuniukų veislių. Čia – Maltos bišonai, žaisliniai pudeliukai, mažieji pudeliai, garbanotieji bišonai, prancūzų buldogai.
Tai, anot šunų dresavimo centro vadovo, atliepia ir tarptautinius tyrimus, rodančius, kad pastaraisiais metais žmonės renkasi vis mažesnių veislių šunis. Be to, vis labiau norime gyventi patogiau, daugiau keliaujame, o su mažais šuniukais – mažiau vargo.
„Su tokiais šunimis – patogiau. Girdėjau, kad Europoje, ypač Baltijos regione, žmonės renkasi mažesnius šunis. Juk vyksta didelė urbanizacija, o miestuose, butuose, tiesiog patogiau laikyti mažus šunis. Be to, kai kas naiviai tiki, kad mažesnių veislių šuniukus reikia ir mažiau treniruoti, mokyti. Praktika parodo, kad jie dažniau būna agresyvesni už didelius šunis, nes su jais tiesiog niekas neužsiima. Geras elgesys neatsiranda kaip žolė po lietaus. Tam reikia skirti ir laiko, ir pastangų“, – atvirai sako kinologas.
Priminė natūralią prigimtį
E. Brazys primena, kad šuo pirmiausia yra plėšrūnas ir vadovaujasi instinktais. Pašnekovas pateikia pavyzdį – Jorkšyrų terjeras sutvertas ne gulėti ant sofos, o gaudyti žiurkes, todėl natūralu, kad turi stiprų medžiotojo instinktą.
„Žmogus įpratina šuniuką nedirbti, netgi gamtos reikalus daryti ant palutės. Mąstoma, kad šunį galima įsidėti į kišenę ar krepšį ir jį nešiotis. Tačiau kai jo netreniruoji – tokie ir rezultatai. Išėjęs į laiptinę jis pratrūksta loti, gatvėje užpuola žmones ar kitus šunis. Didesnių veislių šunų augintojai labiau linkę eiti į treniruotes nei mažų šuniukų“, – labiau pasitempti šeimininkus ragina E. Brazys.
Populiariausios kačių veislės
1. Britų trumpaplaukės – 6 351
2. Meino meškėnai – 5 588
3. Bengalijos katės – 3 160
4. Abisinijos katės – 1 835
5. Sfinksai – 1 736
6. Europos trumpaplaukės – 1 578
7. Škotų stačiaausiai – 1 363
8. Devonreksai – 1 355
9. Škotų nulėpausiai trumpaplaukiai – 1 290
10. Trumpaplaukiai orientalai – 1 078
ŽŪDC inf.
Populiariausios šunų veislės
1. Vokiečių aviganiai – 6 665
2. Jorkšyro terjerai – 6 280
3. Vokiečių nykštukiniai špicai – 5 227
4. Prancūzų buldogai – 4 673
5. Labradoro retriveriai – 4 516
6. Cvergšnauceriai – 3 769
7. Maltos bišonai – 3 132
8. Žaisliniai pudeliai – 2 444
9. Garbanotieji bišonai – 2 303
10. Nykštukiniai pudeliai – 2 242
ŽŪDC inf.
