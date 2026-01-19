Ypatinga tradicija: kunigas šventino šunis ir kates

Į vieną iš Madrido bažnyčių ispanai skubėjo kartu su savo augintiniais – čia jie buvo pašventinti. Šventojo Antano diena Ispanijoje laikoma viena svarbiausių religinių švenčių. Tikima, kad Šventasis Antanas buvo gyvūnų mylėtojas ir pasakojama, jog jis pamokslavo kiaulėms, paukščiams bei kitiems gyvūnams. Šie įdėmiai klausėsi jo žodžių. Taip pat manoma, kad jis gebėjo gydyti gyvūnus ir apsaugoti juos nuo įvairių negandų, todėl šiandien laikomas jų globėju.
„Tai tokia graži tradicija. Prancūzijoje to nedaro, todėl čia atvykstu kiekvienais metais“, – teigė pašnekovė.
„Tai turėtų apsaugoti gyvūnus. Mes tuo tikime ir bent jau gyvūnams tai malonumas. Labai noriu, kad mano šuo būtų sveikas ir laimingas“, – sakė augintinio šeimininkas.
Šventinti galima įvairius gyvūnus, tačiau, kaip ir kasmet, daugiausia ispanai atsiveda šunis ir kates.
Naminių gyvūnų ir jų šeimininkų diena Madride minima kiekvieną sausį jau beveik 40 metų iš eilės.
