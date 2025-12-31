Šunims fejerverkai neįdomūs – per Naujuosius neveskite jų į lauką

Kaip padėti šunims ištverti nesiliaujančius fejerverkus?
Pakalbėkite su kaimynais
Jeigu jūsų augintinis dėl švenčių triukšmo patiria įtampą, pats paprasčiausias būdas – nelikti ten, kur girdėsis fejerverkai. Deja, ne visi turi galimybę švenčių laikotarpiu pabėgti nuo civilizacijos.
Kita vertus, pokalbis su kaimynais, skatinimas nepirkti fejerverkų gali būti pirmasis žingsnis link sprendimo, kaip sumažinti triukšmą. Tai naudinga ne tik šunims, bet ir gamtai. Tai, kad daug šunų bijo (ar bent sunerimsta) girdėdami fejerverkus, nieko nestebina. Stiprus, netikėtas garsas nepatinka ir žmonėms.
Klausa daug aštresnė
Šuns klausa daug geresnė už žmogaus, todėl, tikėtina, šuo fejerverkus girdės šeimininkui dar jų neišgirdus. Kita vertus, garso slopinimas padeda, todėl patartina tuo metu, kai už lango pokši fejerverkai, įjungti garsesnę muziką ir elgtis ramiai, bendrauti su šunimi kaip įprasta.
Jeigu turite išeiti iš namų, šunį derėtų palikti saugioje patalpoje, kur kuo mažiau girdimi sprogimai – tai gali būti vonios kambarys ar nedidelis koridorius. Jeigu šuo gerai jaučiasi narve, palikite jį ten. Ypač svarbu rasti saugią vietą augintiniui, jeigu išeisite į lauką stebėti fejerverkų – geriausiai tam tinka maža erdvė, kad šuo negalėtų laisvai lakstyti ir blaškytis.
Neveskite į lauką
Svarbiausia nesivesti šuns pažiūrėti fejerverkų: nei į balkoną, nei į uždarą kiemą, nei ant rankų. Po Naujųjų Metų šventės skelbimų portalai prisipildo žinučių apie dingusius Reksus ir Gučius, kurie, „išsigandę fejerverkų, pralindo pro tvorą“ ar „išsinėrė iš antkaklio“.
Deja, šunys pabėga ne vien per Naujųjų įkarštį – jautresnis gyvūnas sprunka vos išgirdęs pavienį sprogimą. Todėl iš anksto pasirūpinkite tvirtu antkakliu ir pavadėliu, šuns mikročipu ir pakabuku ant kaklo su šeimininkų kontaktais, net jeigu esate įsitikinęs, kad jūsų šuo niekada nepaspruks.
Galima pratinti iš anksto
Kad šuo nepatirtų įtampos, reikėtų iš anksto jį pratinti prie nerimą keliančio garso. Vienu metu daromi du dalykai: šuo nujautrinamas ir skatinamas nekreipti dėmesio į fejerverkus bei mokoma šunį susieti sprogimo garsą su pozityviomis emocijomis.
Sakykime, kompiuteryje įjungiamas fejerverkų sprogimo garsų įrašas ir paliekamas kaip foninis triukšmas, po truputį garsą vis didinant. Tuo pat metu su šunimi žaidžiama, duodama skanėstų, ramiai glostoma ir pan. Tai ilgas procesas, kartais neduodantis rezultato – kai kurios baimės yra per daug įsišaknijusios (o kartais ir paveldėtos), todėl jas nugalėti sunku.
Kaip dar galima padėti?
Artėjant šventėms, patartina šunį vis dažniau palikti ramioje namų vietoje, narve ar koridoriuje, taip pat augintiniui duoti ilgiau graužiamą skanėstą. Šitaip nukreipsite šuns dėmesį į kokį nors objektą (žaislą, pripildytą skanėstų) ir apribosite judėjimo laisvę, jeigu vis dėlto augintinis išsigąstų ir bandytų sprukti. Didelėje atviroje erdvėje paliktas šuo dažnai ima blaškytis ir dar labiau išsigąsta, gali susižeisti.
Jeigu šuns streso lygis labai aukštas ir kenkia augintinio savijautai, galima, pasitarus su veterinarijos specialistu, skirti raminamųjų.
Svarbus ir šeimininkų elgesys – nerimaujantys šeimininkai savo nerimu gana dažnai užkrečia augintinius. Nusiraminkite ir nepanikuokite dėl šuns, tuomet ir jis panikuos mažiau. Be to, galite kreiptis pagalbos ir patarimų į šunų elgsenos specialistus.
