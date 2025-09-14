Šuo padėjo atskleisti pavojingą situaciją

„Šuo pats vienas į lauką neišeina, bet matau – staiga jis iš balto pasidarė pilkas. Pamaniau, kad kaltas nešvarus kilimas ar dulkės. Išmaudžiau šunį, bet po kelių dienų – vėl ta pati situacija. Pradėjau svarstyti, kad visgi kažkas negerai“, – pasakojo buto savininkas draudimo bendrovei „If“ pateiktoje žalos paraiškoje.
Buto savininkas namo grįžta tik vakare, kai jau tamsu, todėl iš pradžių nepastebėjo jokių pasikeitimų. Vieną vakarą, įjungęs ryškesnį apšvietimą, šuns šeimininkas pamatė keistą tamsią plėvelę ant svetainės sienų ir lubų.
Bandant ją nuvalyti, paaiškėjo, kad tai – suodžių sluoksnis, nusėdęs ant įvairių paviršių: ne tik svetainėje, bet ir miegamajame, virtuvėje bei vonios kambaryje.
Paaiškėjo, kad netoliese esančio daugiabučio kieme užsidegė automobilis. Nors ugnis pastato nepasiekė, per ventiliacijos angas į butą pateko dūmų ir suodžių. Kadangi jie vizualiai primena dulkes, iš pradžių tai liko nepastebėta.
„Pirmiausia pamačiau, kad suodžiais padengti langai ir žaliuzės, vėliau – kad nukentėjo ir sienos bei lubos. Net, pavyzdžiui, vonios kambaryje lubos buvo pilkos vietoje baltų“, – rašė buto savininkas.
Baltas augintinio kailis tapo netiesioginiu „indikatoriumi“ – jis staiga papilkėjo. Suodžių pažeidimai dažniausiai atsiranda, kai gaisras įvyksta pačiuose namuose, tačiau šis atvejis – išskirtinis. Nors gaisras kilo lauke, išoriniai veiksniai sukėlė rimtą žalą. Suodžiai padengė paviršius ir užteršė orą, o tai gali būti pavojinga tiek žmonėms, tiek gyvūnams.
