Šuo žiaukčioja ir krenkščia – žiūrėti pro pirštus negalima

Dažniausios priežastys
Šie reiškiniai atsiranda tuomet, kai stimuliuojami ar dirginami gerklų receptoriai, trachėja arba bronchai. Reikėtų žinoti, kad jų gali atsirasti dėl kelių priežasčių.
Dažniausiai pasitaikanti – svetimkūnio, tokio kaip žaislo, šakos ar kaulo, užstrigimas gerklėje, stemplėje. Jei šuo paspringo, nedelsdami kreipkitės į veterinarą.
Žiaukčiojimą ir krenkštimą gali sukelti ir šunidžių kosulys, sinusitas ar rinitas, kvėpavimo takų infekcijos, užsikrėtimas parazitais – kirmėlėmis, širdies ir kraujagyslių ligos ar trachėjos kolapsas.
Taigi priežasčių – tikrai daug, tad, pastebėję nuolatinį šuns žiaukčiojimą ir krenkštimą, būtinai parodykite augintinį gydytojui veterinarui, kuris tiksliai pasakys, dėl ko šuo springsta ir patiria kitų nemalonių potyrių. Pagal jūsų augintiniui nustatytą diagnozę bus skirtas ir gydymas.
Dažnai užtenka tik atitinkamų vaistų, pavyzdžiui, antibiotikų ar skirtų kirmėlėms pašalinti.
Pašalinkite smulkius daiktus
Tam, kad galėtumėte apsisaugoti nuo tokių situacijų, kai šuo žiaukčioja ar krenkščia, rekomenduojama imtis tam tikrų prevencijos priemonių. Pavyzdžiui, laikykite tokius daiktus kaip šakas, mažus žaislus ar kaulus šuniui nepasiekiamoje vietoje. Būtent jais labai lengva užspringti ir jie, patekę į gerklę, gali sukelti žiaukčiojimą ar krenkštimą.
Jei jūsų šuo serga širdies ligomis ar trachėjos kolapsu, būtinai reguliariai lankykitės pas veterinarą.
Periodiškai duokite šuniui vaistų nuo kirminų, kad galėtumėte būti tikri, jog jis nėra užsikrėtęs daug žalos atnešančiais parazitais – kirmėlėmis.
Gali tekti ir vakcinuoti
Galiausiai, vakcinuokite savo šunį nuo visų svarbiausių ligų, tarp jų – ir nuo šunidžių kosulio.
Visa tai tikrai sumažins krenkštimo, žiaukčiojimo, taip pat ir pavojingų ligų riziką.
Žinoma, visais klausimais visuomet galite pasikonsultuoti su gydytoju veterinaru, kuris, atsižvelgęs į individualią situaciją, patars, kokios prevencijos priemonės efektyviausios.
Jei įstrigo kaulas
Įtarus, kad šuniui įstrigo kaulas, labai svarbu nelaukti ir kiek įmanoma greičiau suteikti jam visą reikalingą pagalbą. Pačiam šeimininkui tai padaryti gali būti sunku, jei neturite tam tikrų žinių, todėl patariama kreiptis į specialistus.
